الأردنيون دفعوا 9.5 مليار دينار إلكترونيا العام الماضي

شهد قطاع الدفع الإلكتروني، تطورات إيجابية في سبيل التحول إلى بيئة دفع إلكترونية، من أهمها ارتفاع استخدام نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، العام الماضي، بما نسبته 107بالمئة في عدد العمليات المنفذة، ونسبة 117 بالمئة في قيمة عمليات الدفع، مقارنة مع عام 2020، إذ بلغ عدد الحركات 25 مليون حركة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دينار.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً ارتفعت بنسبة 51 بالمئة من حيث عدد الحركات، و27 بالمئة من حيث القيمة، إذ بلغ عدد الحركات المنفذة خلال العام الماضي، 34 مليون حركة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار دينار.

وأضاف الشركس في تقرير البنك السادس لنظام المدفوعات في الأردن للعام 2021، الذي يرصد ويحلل ويبرز أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، أن أدوات الدفع الورقية كالشيكات، سواء المتداولة داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على “كاونتر” البنك نقداً، بلغ عددها 10 ملايين شيك، بقيمة إجمالية قاربت 49 مليار دينار.

وفيما يخص بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك العاملة في المملكة، فقد بلغ عددها حوالي 4.5 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة ومدينة ومدفوعة مسبقاً)، في حين بلغ عدد البطاقات المصدرة من قبل شركات الدفع و التحويل الإلكتروني للأموال في المملكة ما يقارب من 148 ألف بطاقة دفع بنوعيها (دائنة ومدفوعة مسبقاً).

وفيما يخص قنوات الدفع الإلكترونية، أوضح شركس، أن عدد أجهزة الصراف الآلي في المملكة بلغ 2195 جهازا منتشرة في جميع أنحاء المملكة، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 44314 جهازا.

وبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً على استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة إذ شكلت إجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية كأجهزة الصراف الآلي، والإنترنت، والموبايل، ما نسبته 67 بالمئة من إجمالي حركات الدفع خلال العام الماضي، مقابل 33 بالمئة تمت من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).

ولفت إلى أن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2021، كما يتضمن التقرير أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن.

وأشار إلى أن هذا التقرير تميز بنبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي اعتمدها البنك المركزي خلال عام 2021، ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن، مبينا أن التقرير يوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.

وأكد الشركس، أهمية هذا التقرير الذي يعد مصدرا أساسيا للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، وأعد استناداً إلى الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص ليعكس استراتيجية البنك المركزي بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، تحقيقاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتطور، بالإضافة لتحقيق أهداف البنك المركزي المتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية حول أنظمة وأدوات وقنوات الدفع في الأردن.

يذكر أن البنك المركزي سيستمر تباعاً بإصدار هذا التقرير وتطويره بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في تقرير نظام المدفوعات في الأردن لعام 2021 على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني (www.cbj.gov.jo). (بترا)