الأردنيون على موعد مع “مصاريف” جديدة في أيلول المقبل

أمور مهمة تنتظر الأردنيين، خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وهي متعلقة بنفقاتهم المالية.

الأمر الأول، هو رفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة خلال العام 2022، في التعهد الذي أطلقته الحكومة في حزيران/يونيو برفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية تنتهي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

أما الأمر الثاني، هو تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الأربعاء الماضي، بأنه قد يرفع أسعار الفائدة من جديد بمعدل “كبير على نحو غير عادي” خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

ومن المتعارف عليه أن يرفع الأردن أسعار الفائدة بعد رفعها من قبل الاحتياطي الأميركي.

أما الأمر الثالث، فهو مرتبط بنفقات المدارس؛ من قرطاسية وملابس ونقل ومصروف يومي، علما أن دوام المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل يبدأ مطلع شهر أيلول.

وبناء على ذلك، فإن الأردنيين على موعد مع مصاريف رفع المحروقات والفائدة والمدارس الشهر المقبل.