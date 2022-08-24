الأردنيون على موعد مع موجة حارة “طويلة ومرهقة”

يتأثر الأردن تدريجياً بكتلة هوائية حارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تُسيطر فوق بلاد الشام بما فيها المملكة، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وبحسب توقعات مركز “طقس العرب” الإقليمي، يزداد تأثير الكتلة وتتعمق أيام الأحد والاثنين، وتتسبب بحدوث موجة حارة مرهقة، وسط مؤشرات على استمرار الأجواء الحارة بِشدة مُتفاوتة من يوم لآخر حتى مطلع أيلول/ سبتمبر.

تفاصيل طقس الأردن من الخميس إلى الأحد

وتوقع المركز أن ترتفع درجات الحرارة يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، يميل للحرارة مع ساعات الظهيرة والعصر، في حين يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وفي ساعات الليل، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بالمُقارنة مع الليالي الحالية، ليتحول الطقس إلى لطيف إلى مُعتدل بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي التفاصيل، فإن كتلة هوائية حارة يُتوقع أن تندفع من صحراء شبه الجزيرة العربية تدريجياً باتجاه بلاد الشام؛ بما فيها المملكة، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة السبت المقبل، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِحُدود 4-6 درجات مئوية.

ويُتوقع أن يتحول الطقس إلى حار وجاف بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، وخليج العقبة ومناطق البادية.

كما يتوقع أن تتعمق الكتلة الحارة يوم الأحد، لتُصبح درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، وتقترب درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية في العديد من القرى والمُدن الأردنية؛ بما فيها أحياء من العاصمة عمّان.

ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، ما يُكسبها وطأة حر إضافية.