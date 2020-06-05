الأردنيون يؤدون أول صلاة جمعة بعد إغلاق كورونا (فيديو وصور)

عمان – الغد- أدى الأردنيون اليوم، أول صلاة جمعة، بعد أكثر من شهرين على إغلاق المساجد، بسبب فيروس كورونا المستجد.
#شاهد | #صلاة_الجمعة الاولى في المساجد بعد رفع الحظر وسط اجراءات احترازية— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2020
تصوير: أمجد الطويل #الغد #الأردن #كورونا #فيديو #جمعة_مباركة pic.twitter.com/M6AfoXiLXx
#صور | التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي بمسجد ام العلا في ضاحية الرشيد— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2020
تصوير: حمزة دعنا #الغد #الأردن #عمان #كورونا #صلاة_الجمعة pic.twitter.com/TslfRFsFoQ
وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جموع المصلين أداء صلاة الجمعة الأولى في مسجد الملك حسين بدابوق.
#عاجل #صور | ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الملك حسين #الغد #الأردن #جمعة_مباركة pic.twitter.com/E388YJG2uW— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2020
والتزم المصلون في جميع مناطق المملكة بالتباعد الاجتماعي، وأدوا الصلاة على سجاداتهم الخاصة مع ارتداء الكمامات والقفازات.
#صور مديرية الأمن العام تباشر تنفيذ خطتها الأمنية المجتمعية خدمةً لمصلي الجمعة، من خلال تعقيم وتطهير المساجد، وتوزيع أدوات السلامة العامة على المصلين، وتنظيم دخولهم وتواجدهم لأداء الصلاة.#الغد #الأردن #صلاة_الجمعة #كورونا pic.twitter.com/AdjjEekfgR— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2020