آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأردنيون يؤدون أول صلاة جمعة بعد إغلاق كورونا (فيديو وصور)

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- أدى الأردنيون اليوم، أول صلاة جمعة، بعد أكثر من شهرين على إغلاق المساجد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 


وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جموع المصلين أداء صلاة الجمعة الأولى في مسجد الملك حسين بدابوق.

والتزم المصلون في جميع مناطق المملكة بالتباعد الاجتماعي، وأدوا الصلاة على سجاداتهم الخاصة مع ارتداء الكمامات والقفازات.

 

مقالات ذات صلة

شهر 5 الفائت الأكثر حراً على الإطلاق في العالم

منذ 33 دقيقة

العضايلة: ها نحن نعود بكل شوق لصلاتنا

منذ ساعة واحدة

الأردن يشارك العالم احتفالات يوم البيئة العالمي

منذ ساعتين

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك حسين

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock