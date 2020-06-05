الأردنيون يؤدون أول صلاة جمعة بعد إغلاق كورونا (فيديو وصور)

عمان – الغد- أدى الأردنيون اليوم، أول صلاة جمعة، بعد أكثر من شهرين على إغلاق المساجد، بسبب فيروس كورونا المستجد.



وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جموع المصلين أداء صلاة الجمعة الأولى في مسجد الملك حسين بدابوق.

والتزم المصلون في جميع مناطق المملكة بالتباعد الاجتماعي، وأدوا الصلاة على سجاداتهم الخاصة مع ارتداء الكمامات والقفازات.





#صور مديرية الأمن العام تباشر تنفيذ خطتها الأمنية المجتمعية خدمةً لمصلي الجمعة، من خلال تعقيم وتطهير المساجد، وتوزيع أدوات السلامة العامة على المصلين، وتنظيم دخولهم وتواجدهم لأداء الصلاة.#الغد #الأردن #صلاة_الجمعة #كورونا pic.twitter.com/AdjjEekfgR — جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2020