الأردنيون يتفاعلون احتفالا بفوز “الأخضر السعودي” على ميسي ورفاقه

تفاعل الشارع الأردني بشكل لافت، مع الفوز الثمين وغير المتوقع للمنتخب السعودي الشقيق لكرة القدم، على نظيره الارجنتيني بنتيجة 2-1، في الملحمة الكروية التي جرت يوم أمس على ملعب لويسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في افتتاح مشوار المنتخبين بمونديال قطر 2022.

واحتفل الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنازل وحتى في المقاهي، بهذا الفوز الذي شكل فرحة كبيرة للعرب، وصدمة للمنتخب الأرجنتيني الذي يضم في صفوفه أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي.

ورغم أن المباراة أقيمت عند الساعة الواحدة ظهرا، إلا أن الشارع الرياضي الأردني، حرص على متابعتها في المنازل والمقاهي ومكاتب العمل، لتشجيع الأخضر السعودي الذي كان عند حسن الظن، ونجح في دحر ميسي ورفاقه في ملحمة كروية اسعدت الأردنيين.

وامتلأت صفحات الأردنيين، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الفرح والثناء على فوز المنتخب الشقيق، مشيدين باداء اللاعبين الأبطال الذين دحروا كل التوقعات التي كانت تصب لمصلحة الأرجنتينيين وبفارق من الأهداف، ليأتي الرد السعودي قويان بتحقيق نصر مستحق.

وعبر الدكتور محمد الخطاطبة عن فرحة مضاعفة عاشها يوم أمس، بعد فوز المنتخب السعودي الذي استحق لقب عريس المونديال في أيامه الأولى.

وكشف الخطاطبة عن توقعات أولية قبل المباراة، بخسارة ثقيلة للسعودية، ليأتي الفوز بمثابة الفرحة المضاعفة التي اثلجت صدورنا كأردنيين حريصين على مساندة المنتخبات العربية في المونديال.

وبارك النجم الدولي السابق والمدرب الوطني احمد هايل ، الفوز العربي السعودي المستحق، معتبرا أن نجوم الأخضر دحروا ميسي ورفاقه بعد أن كانت كل التوقعات تصب في مصلحة المنتخب الأرجنتيني.

واضاف في تصريح لـ”الغد” : المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، فجر إمكانيات لاعبيه بأفضل صورة، وعرف كيف يدير المباراة ، وعند التدقيق بالهدفين السعوديين نجد انهما من جملة تكتيكية مرسومة.. كرة القدم لا تعرف المستحل ابدا.

وقال : يمكن اعتبار المواجهة السعودية الأرجنتينية أجمل اللقاءات التي خاضتها المنتخبات العربية في بطولات كأس العالم.

وأشاد المدرب الوطني عثمان الحسنات بفكر وأسلوب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأضاف : أسلوب المدرب كان رائعا، وانا معجب به، أدار اللقاء بشكل مثالي، واعتمد على الضغط العالي، كما اتقن اللاعبون واجباتهم بدقة، وتحول بعد تسجيل الهدفين الى الضغط من منطقة الوسط، وبعد التغيرات من جانب المنتخب الأرجنتين تحول الى طريقة 5-4-1.

واختتم الحسنات حديثه بالقول : نبارك للمنتخب السعودي الذي يلعب كرة قدم ممتعة، وعرف كيف يجاري منتخب ميسي.

المشجع أحمد العاصي، اعترف أنه تابع المباراة بخوف ورهبة من خسارة ثقيلة قد يلحقها ميسي بالمنتخب السعودي، لكن مجريات المباراة أحدثت عكس ذلك، وتمكن المنتخب السعودي من ادخال الفرحة إلى قلوب كل العرب بهذا الفوز المستحق.

وتحدث المشجعة الأردنية للمنتخب السعودي ناهد محمد عن متابعة هواجس وخيفة قبيل انطلاق اللقاء، قبل أن تطلق العنان لها ولابنها ليفرحا بهذا الفوز المستحق الذي يعتبر الفوز العربي الأول للعرب في مونديال قطر.

وقالت : تابعت المباراة وكلي خوف من هزيمة ثقيلة قد يلحقها ميسي بالمنتخب السعودي، ودعوت الله أن لا يرتفع عدد الأهداف في مرمى المنتخب السعودي، وأن تكون الخسارة خفيفة على “الأخضر”، قبل أن تتحول هذه الهواجس إلى أفراح، بعد الاداء الراقي والشجاع من نجوم المنتخب الشقيق الذين كانوا عند حسن الظن.