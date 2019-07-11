الأردنيون يستيقظون على وقع أربع جرائم مروعة

طلال غنيمات

عمان- استيقظ الأردنيون صباح امس على وقع أربع جرائم مروعة، في مشهد قد يبدو غير مألوف، جراء عددها وتتابعها الزمني السريع، فقد تبلغت مديرية الأمن العام بسقوط ضحايا؛ اثنين منهم في جرائم قتل بالعاصمة، واثنين بالزرقاء والكرك؛ كل على حدة.

الجريمة الأولى؛ وقعت في منطقة المقابلين جنوب العاصمة، وتحديدا في حي البنيات، حين عثر على جثة لشاب ثلاثيني في مركبة بوسط احد الشوارع، وبعد الكشف الأولي من الأجهزة الأمنية عليها، تبين عدم وجود آثار شدة أو عنف أو دماء، فحولت بعدها للطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي.

في محافظة الزرقاء، وقعت الجريمة الثانية في حي البتراوي، بمنطقة شارع 36، اذ شهد “منزل مهجور” يقيم فيه متشرد، حريقا مفاجئا نجم عنه تفحم المتشرد الذي يتخذ من “الخرابة” مأوى له.

وفي محافظة الكرك بالطيبة؛ أقدم شخص (25 عاما) ليلة أول من أمس على قتل شقيقته (24 عاما) خنقا بعد إغراقها في حوض استحمام بالمنزل، ومن ثم سلم نفسه الى مديرية الشرطة.

وفي العاصمة بطبربور في مسجد عباد الرحمن، قتل شخص (80 عاما) بعد إصابته بأكثر من عيار ناري، وبعد كشف الجهات الأمنية، تبين وجود مسدس بجانب الضحية، اذ تعتقد الأجهزة الامنية بوجود شبهة جنائية مرتبطة بالحادث.

من جهة ثانية، أصيب خمسة أشخاص إثر حادث تدهور مركبة قرب جامعة اربد الأهلية، وفق بيان للدفاع المدني قال ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد؛ قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة بسمة، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد، حريقا شب بمحاصيل زراعية في منطقة الحصن، حيث عملت كوادر الإطفاء على حصر الحريق وإخماده والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بالأرواح.

إلى ذلك، اخمدت كوادر الدفاع المدني والزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة في عجلون حريق أشجار شب في منطقة حرجية قرب مدرسة الأميرة عائشة بنت الحسين ضمن أراض قدرت بـ20 دونما في بلدة عين جنا، وفق مدير دفاع مدني المحافظة المقدم احمد عنانزة الذي بين ان الدفاع المدني بالمحافظة سيطر على الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات.

وأخمدت كوادر الإطفاء فـي مديرية دفاع مدني غرب عمان حريقا شبَّ في أعشاب جافة بمنطقة بدر الجديدة، قدرت مساحته بـ(500) دونم، بحسب إدارة الإعـلام في الدفاع المدنــي، ولم تحدث اصابات جراءه. -(بترا) طلال غنيماتعمان- استيقظ الأردنيون صباح امس على وقع أربع جرائم مروعة، في مشهد قد يبدو غير مألوف، جراء عددها وتتابعها الزمني السريع، فقد تبلغت مديرية الأمن العام بسقوط ضحايا؛ اثنين منهم في جرائم قتل بالعاصمة، واثنين بالزرقاء والكرك؛ كل على حدة.

الجريمة الأولى؛ وقعت في منطقة المقابلين جنوب العاصمة، وتحديدا في حي البنيات، حين عثر على جثة لشاب ثلاثيني في مركبة بوسط احد الشوارع، وبعد الكشف الأولي من الأجهزة الأمنية عليها، تبين عدم وجود آثار شدة أو عنف أو دماء، فحولت بعدها للطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي.

في محافظة الزرقاء، وقعت الجريمة الثانية في حي البتراوي، بمنطقة شارع 36، اذ شهد “منزل مهجور” يقيم فيه متشرد، حريقا مفاجئا نجم عنه تفحم المتشرد الذي يتخذ من “الخرابة” مأوى له.

وفي محافظة الكرك بالطيبة؛ أقدم شخص (25 عاما) ليلة أول من أمس على قتل شقيقته (24 عاما) خنقا بعد إغراقها في حوض استحمام بالمنزل، ومن ثم سلم نفسه الى مديرية الشرطة.

وفي العاصمة بطبربور في مسجد عباد الرحمن، قتل شخص (80 عاما) بعد إصابته بأكثر من عيار ناري، وبعد كشف الجهات الأمنية، تبين وجود مسدس بجانب الضحية، اذ تعتقد الأجهزة الامنية بوجود شبهة جنائية مرتبطة بالحادث.

من جهة ثانية، أصيب خمسة أشخاص إثر حادث تدهور مركبة قرب جامعة اربد الأهلية، وفق بيان للدفاع المدني قال ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد؛ قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة بسمة، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد، حريقا شب بمحاصيل زراعية في منطقة الحصن، حيث عملت كوادر الإطفاء على حصر الحريق وإخماده والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بالأرواح.

إلى ذلك، اخمدت كوادر الدفاع المدني والزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة في عجلون حريق أشجار شب في منطقة حرجية قرب مدرسة الأميرة عائشة بنت الحسين ضمن أراض قدرت بـ20 دونما في بلدة عين جنا، وفق مدير دفاع مدني المحافظة المقدم احمد عنانزة الذي بين ان الدفاع المدني بالمحافظة سيطر على الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات.

وأخمدت كوادر الإطفاء فـي مديرية دفاع مدني غرب عمان حريقا شبَّ في أعشاب جافة بمنطقة بدر الجديدة، قدرت مساحته بـ(500) دونم، بحسب إدارة الإعـلام في الدفاع المدنــي، ولم تحدث اصابات جراءه. -(بترا)