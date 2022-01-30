الأردنيون يودعون المربعانية اليوم ويستقبلون الخمسينية

تنتهي مربعانية شتاء 2021/2022 اليوم الأحد الموافق 30/01/2022 والتي تشكل أمطارها عادةً 30% من المعدل الموسمي العام، محققة كميات أمطار حول معدلها العام لفترة المربعانية في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من الأردن، بحسب ما صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وأشار آل خطاب إلى أن معدلات الهطول في المربعانية كانت أعلى من معدلها الموسمي العام في المناطق الوسطى؛ بما فيها الأغوار الوسطى وبنسب تراوحت (11%-33%) من المعدل العام الموسم المطري، فيما كان أداء المربعانية ضعيفاً في الأغوار الجنوبية.

وأضاف: خلال هذه المربعانية سجلت محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري بلغ 322.9 ملم وهو ما يشكل 63% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 249.7 ملم والذي يشكل 48% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 246.5 ملم والذي يشكل 52% من معدلها الموسمي العام.

ولفت آل خطاب إلى أن خمسينية الشتاء للموسم الحالي 2021/2022، تبدأ يوم غدٍ الاثنين والتي تشكل أمطارها ما نسبتة 38% من أمطار الموسم المطري العام، وتستمر خمسينية الشتاء 50 يوماً، وتقسم إلى أربع فترات، كل فترة منها تُشكل اثني عشر يوما ونصف اليوم وتعرف كما يلي:-

· الفتره الأولى: سعد ذابح وهي فترة باردة تمتد من 31 كانون الثاني/ يناير الحالي وحتى 12 شباط/ فبراير المقبل.

· الفترة الثانية: سعد بلع و يمتد من 12- 24 شباط/ فبراير المقبل.

· الفترة الثالثة: سعد السعود ويمتد من 25 شباط/ فبراير إلى 8 آذار/ مارس المقبل.

· الفترة الرابعة: سعد الخبايا الذي يمتد من 8 آذار/ مارس وحتى 20 آذار/ مارس المقبل، وهو نهاية خمسينية الشتاء وبداية الاعتدال الربيعي.

وبين آل خطاب أن السجلات المناخية لإدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء تبلغ 15.0 س°، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى للفترة نفسها 5.0 س°، وأن أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان كانت بتاريخ 18/03/1925 وبلغت 32.2 س°.

وأوضح أن أقل درجة حرارة صغرى بلغت 6.5 درجة مئوية دون الصفر المئوي بتاريخ 28/02/1959، فيما بلغت أعلى كمية أمطار يومية مسجلة في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء 80 ملم، وذلك بتاريخ 03/02/1924.

وأضاف آل خطاب أنه وعلى مستوى المملكة، سجلت محطة رصد غور الصافي بتاريخ 15/03/2010 أعلى درجة حرارة عظمى خلال فترة الخمسينية وبلغت 40.0 °س، فيما سجلت أقل درجة صغرى للفترة ذاتها في محطة رصد الشوبك بتاريخ 06/02/1993 بلغت 12.5 دون الصفر المئوي، في حين سجلت محطة رصد الطفيلة أعلى مجموع مطري يومي بتاريخ 11/02/1974 وبلغ 121 ملم.

وتابع أنه ومع نهاية المربعانية وبداية خمسينية هذا الشتاء، فإن الأداء المطري يعتبر جيداً وحول معدلاته العامة في المناطق الشمالية؛ بما فيها الأغوار الشمالية، وأعلى من معدلاته العامة في المناطق الوسطى؛ بما فيها الأغوار الوسطى، إلا أنه ما يزال دون المستوى المطلوب حتى هذا التاريخ في باقي مناطق المملكة باستثناء مدينة العقبة.

وفيما يلي معدل مجاميع كميات الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم 2021/2022 وحتى بداية خمسينية الشتاء كان على النحو التالي: –

· المناطق الشمالية (195.8) ملم، أقل من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 3%.

· المناطق الوسطى الغربية (295.3) ملم، أعلى من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 15%.

· المناطق الوسطى الشرقية (80.9) ملم، أعلى من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 8%.

· المناطق الشرقية (34.0) ملم، أقل من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 21%.

· الأغوار الشمالية (234.6) ملم، أعلى من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 1%.

· الأغوار الوسطى (181.1) ملم، أعلى من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 6%.

· الأغوار الجنوبية (6.5) ملم، أقل من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 44%.

· المناطق الجنوبية الغربية (76.7) ملم، أقل من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 19%.

· المناطق الجنوبية (19.2) ملم، أقل من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 25%.

· العقبة/ مطار الملك حسين الدولي (26.6) ملم، أعلى من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 59%.