الأردنيون يودّعون الأجواء المعتدلة الثلاثاء

يودّع الأردن الأجواء المُعتدلة بدءاً من يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع قدوم كتلة هوائية حارة نسبياً مُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية؛ ترتفع على إثرها درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة.

وبحسب موقع “طقس العرب”، تتأثر المملكة بكتلة هوائية أعلى حرارة من المُعتاد غدا، بحيث يسود طقس صيفي اعتيادي في المُرتفعات الجبلية يميل للحرارة ساعات الظهيرة والعصر، في حين تكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة في أغلب مناطق المملكة، إلا أنها تكون شمالية على إقليم العقبة ونشطة أحياناً، وتظهر مع ساعات العصر والمساء السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في مناطق البادية، قد يتخللها هطول زخات مُتفرقة من الأمطار.