نقابة الفنانين تطالب الممثلين الأردنيين بالانسحاب من فيلم جابر الأميركي

عمان-الغد- طالبت نقابة الفنانين الأردنيين مساء السبت الزملاء الفنانين بعدم المشاركة في فيلم “جابر” الأميركي والانسحاب منه، بحسب بيان وصلت “الغد” نسخة منه.

وأهابت النقابة في البيان، بكافة الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالتحقق ومراجعة النقابة عند اختيارهم للمشاركة في الاعمال الأجنبية وسواها وقبل البدء.

وتاليا نص البيان

أما وقد بات عصياً على الاحتلال الصهيوني ان يخترق الأمن الثقافي والفني الأردني الا ان الاحتلال ما فتأ من محاولات بائسة عبر أدوات تقليدية فنية ومن بعض العاقين للوطن وفلسطين المحتلة، استغلوا مساحة الحرية وعمق الوطن التاريخي ومخالفة قانون النقابة بغطاء غير رسمي ورسمي لازال يستثنى من بعض الجهات الرسمية.

وعليه تهيب النقابة بكافة الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالتحقق ومراجعة النقابة عند اختيارهم للمشاركة في الاعمال الأجنبية وسواها وقبل البدء، وكما تم اليوم ابلاغنا من عدد من الزملاء المشاركين في الفيلم الأجنبي “جابر” الذي سيصور في الأردن وما يشوب مضمونه بأحقية اليهود في جنوب الأردن وفلسطين المحتلة. وان تأكد هذا فإنه ينذر باستمرار هذا العبث والمستغل لسقف الحرية والمناخ الآمن وتحت شعار الاحقية والتاريخ.

وعليه نطلب النقابة من الزملاء الفنانين بعدم المشاركة في هذا الفيلم والانسحاب حتى تتجلى الصورة عبر قراءة معتمدة للنص كما فعل البعض، وعلى الجهات الرسمية الوقوف على إيجاد صيغة بشأن كل ذلك وعبر محددات تتعلق بمقدرات الوطن والأمة.

مع تعظيمنا لأهمية ترويج الوطن وعلى كافة الأصعدة وعبر استقطاب للعالم كافة فنياً واعلامياً وسياحياً وفي وطنٍ أرتقى ويرتقي بأمنه وشعبه وقيادته.

نقابة الفنانين الأردنيين