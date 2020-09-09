“الأردنيّة” تقرّ تعيينات وتشكيلات أكاديميّة وإدارية جديدة

عمان – الغد- قرّر مجلس أمناء الجامعة الأردنيّة، في جلسته اليوم الأربعاء تعيين الدّكتور عامر السّلمان نائبًا لرئيس الجامعة للشؤون المالية والاستثمار، والدّكتور رياض مناصرة نائبًا للرّئيس – رئيسًا لفرع العقبة.

كما قرّر المجلس تعيين الدّكتور إبراهيم بظاظو عميدًا لكلّيّة السّياحة والفندقة، والدّكتور فؤاد الحوراني عميدًا لكلّيّة العلوم الأساسية والبحريّة وعميدًا لكلّيّة التّمريض في فرع الجامعة بالعقبة.