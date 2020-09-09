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“الأردنيّة” تقرّ تعيينات وتشكيلات أكاديميّة وإدارية جديدة

منذ 34 ثانية

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عمان – الغد- قرّر مجلس أمناء الجامعة الأردنيّة، في جلسته اليوم الأربعاء تعيين الدّكتور عامر السّلمان نائبًا لرئيس الجامعة للشؤون المالية والاستثمار، والدّكتور رياض مناصرة نائبًا للرّئيس – رئيسًا لفرع العقبة.
كما قرّر المجلس تعيين الدّكتور إبراهيم بظاظو عميدًا لكلّيّة السّياحة والفندقة، والدّكتور فؤاد الحوراني عميدًا لكلّيّة العلوم الأساسية والبحريّة وعميدًا لكلّيّة التّمريض في فرع الجامعة بالعقبة.

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