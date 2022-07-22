الأردني الدويري ضمن القائمة.. الاتحاد الآسيوي للسلة يفتح باب التصويت لأفضل لاعب في البطولة (رابط)

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، باب التصويت أمام الجماهير لاختبار اللاعب الأفضل في بطولة كأس آسيا.

وضمت قائمة الاتحاد 12 لاعبا من مختلف البلدان، كما ضمت اللاعب الأردني أحمد الدويري.

وقال موقع الاتحاد عن اللاعب الأردني: “يستمتع العملاق الأردني الدويري بالعودة إلى كأس آسيا لكرة السلة للمرة الأولى منذ عام 2013، بمتوسط إحصائي جيد يبلغ 12.7 نقطة، و 13.7 ريباوند، و 3 تمريرات مساعدة ، و1.3 سرقات للكرة، و1 صد للكرة في المباراة الواحدة”.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى نصف نهائي كأس آسيا والمقامة في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، بعد فوزه عصر الأربعاء على منافسه الإيراني، بنتيجة (91-76) في الدور ربع النهائي.

ونجح المنتخب في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية للمرة الأولى منذ عام 2011 والمرة الثالثة في تاريخه.

وسيلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي نظيره اللبناني.

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