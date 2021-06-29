“الأردني الكويتي” يحصل على شهادة التوافق مع معيار حماية بيانات عملاء البطاقات PCI-DSS

عمان- حصل البنك الأردني الكويتي على شهادة التوافق مع معيار PCI-DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) والصادرة عن المجلس الأعلى لأمن خدمات الدفع الإلكتروني (PCI Security Council) والخاصة بحماية بيانات عملاء البطاقات للسنة السادسة على التوالي، وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي الأردني وترسيخاً لاستراتيجية البنك لرفع مستوى أمن وحماية بيانات العملاء ومستخدمي الخدمات الإلكترونية من مختلف مخاطر الأمن السيبراني.

يذكر أن التدقيق على توافق البنك مع متطلبات المعيار تم من خلال شركة Trustwave العالمية المتخصصة في هذا المجال والمرخصة من المجلس الأعلى لمعايير أمن صناعة البطاقات (PCI SSC)، حيث قامت الشركة بأعمال التدقيق والإشراف على تنفيذ متطلبات الحصول على الشهادة كافة.