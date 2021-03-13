“الأردني الكويتي” يطلق خدمة المحادثة الذكية لأول مرة في الأردن بتطبيق “واتساب” بالتعاون مع شركة “موضوع”



عمان- انطلاقا من أهمية مواكبة التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لعملاء البنك الأردني الكويتي، قام البنك بالتعاون مع شركة موضوع بتطوير وإطلاق خدمة المحادثة الذكية من خلال حساب البنك الرسمي على تطبيق “واتساب”، والتي تم تطويرها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة اللغة العربية الطبيعية (NLP). والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن والمنطقة بحيث تدعم المحادثة من خلال رسائل “واتساب” النصية والصوتية باللغة العربية وباللهجة الأردنية العامية.

توفر الخدمة كمرحلة أولى، إمكانية طرح الاستفسارات عن الخدمات البنكية العامة والأكثر شيوعا المتعلقة بخدمات ومنتجات البنك والتي تشمل القروض، البطاقات، برامج التأمين المصرفي، الحسابات، الحوالات البنكية، خدمة JKBOnline، تطبيق JKBMobile، كشف الحساب الإلكتروني، برنامج الولاء والمكافآت، خدمة ويسترن يونيون الرقمية، خدمة أوامر الدفع عبر الصراف الآلي ACO، مركز الاتصال المباشر ومعلومات التواصل مع البنك. إضافة إلى ذلك، الإرشاد إلى مواقع أقرب الفروع، والصرافات الآلية (ATM)، والصرافات الآلية التفاعلية (ITM) المنتشرة عبر أرجاء المملكة كافة، والاستفسار عن المعلومات والخدمات المتوفرة في كل منها. كما ويمكن تحويل المحادثة إلى مكالمة هاتفية مع أحد موظفي خدمة العملاء من مركز الاتصال المباشر وبناء على رغبة العميل.