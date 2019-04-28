“الأردني الكويتي” ينظم حملة للتبرع بالدم

عمان– في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وضمن أنشطة خدمة المجتمع المحلي في مد يد العون والمساعدة لكل مريض ومحتاج، نظم البنك يوم الاثنين الموافق 22/4/2019 حملة للتبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، وقد شهدت الحملة إقبالاً جيداً من الموظفين، هذا وقد عبر القائمون على بنك الدم عن شكرهم وتقديرهم لأسرة البنك لدعمها المستمر ورعايتها لمثل هذه الحملات، علماً بأن البنك يقوم بتنظيم حملتين على الأقل سنوياً، وتأتي هذه الحملة استمراراً للحملات السابقة والتي اعتاد البنك على تنظيمها بشكل دوري.