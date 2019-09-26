الأردني سلمان رابعا في البطولة العربية للجولف

عمان-الغد- شهد ملاعب دريم لاند للجولف في العاصمة المصرية القاهرة ولادة نجم اردني بمواصفات عالمية حيث حقق لاعب المنتخب الوطني للجولف حمزة سلمان المركز الرابع في البطولة العربية للناشئين والسيدات (فئة الفردي ) والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم بمشاركة عربية واسعة من السعودية والمغرب وسلطنة عمان وتونس وليبيا والصومال والإمارات ولبنان إضافة إلى مصر الدولة المنظمة

وجاء إنجاز سلمان فئة (تحت ١٥) برصيد ٢٢٧ ضربة وسط منافسة كبيرة من عمالقة اللعبة من المغرب (ابطال العرب)

وتونس ومصر والسعودية حيث حل المغربي هيوجو تريسير اولا برصيد ١٩٦ ضربة ومواطنه محمد رافي ثانيا ٢١٧ ضربة تلاه السعودي علي بابطين ثالثا ٢٢٣ ضربة

وتوج الأمين العام للاتحاد العربي عادل الزرعوني الفائزين بالمراكز الأولى بحضور الاتحاد المصري ورؤساء الوفود المشاركة وسط تغطية إعلامية واسعة

ويشير المدير الفني للمنتخب العراقي عامر الحسن إلى أن سلمان اثبت وجوده بقوة وكان قريب جدا من المنافسة على اللقب وحصوله على برونزية البطولة العربية للناشئين هي إنجاز كبير بفارق الإمكانيات لدى الدول المشاركة مؤكدا أن بقية لاعبي المنتخب وهم ربان حسان ويامن قعدان وعبدالله حسان واللاعبة مجد نجادا كانوا مميزين واستطاعوا تحسين ارقامهم الشخصية ودخولهم اقوى منافسة عربية تمنحهم خبرات وتجارب مفيدة لهم في المستقبل

فيما أكد نائب رئيس الاتحاد (رئيس الوفد) ناصر الشوملي إلى أن الجولف الأردنية كانت قبل سنوات قليلة في الصف الاخير على خريطة الجولف العربية وهي الآن تقترب بثبات نحو المقدمة مؤكدا أن أسرة الاتحاد الاردني للجولف تعمل وفق أسس علمية وخطط لسنوات قادمة في تطوير هذه الرياضة والتي باتت تشهد انتشار أوسع ومزيد من الإنجازات مستذكرا النجم الذهبي شيرغو الكردي والذي حقق المجد من جميع أطرافه بحصوله على لقب البطولة العربية للناشئين ولقب البطولة العربية للشباب في المغرب في آخر نسختين مقدما شكره لكل من ساهم في الارتقاء بالجولف الأردنية سواء اللجنة الأولمبية الأردنية لدعمها الكبير أو شركة واحة ايلة للتطوير والتي قدمت للجولف كل مفاتيح النجاح

وفي بقية النتائج حققت المغرب المركز الأول لفئة تحت ١٨ عام وتحت ١٥ وتحت ١٣ عام وفي فىة السيدات حققت تونس المركز الأول.