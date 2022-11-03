الأردني للتصميم والتطوير يبرم عقود شراء لمنظومات دفاعية من إنتاجه

أحمد الرواشدة- العقبة- أعلن الناطق الإعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير، رئيس دائرة المبيعات وإستراتيجية الأعمال، المهندس راتب أبو الراغب خلال معرض سوفكس 2022، قيام المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) والشركات التابعة له بتوقيع وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون وعقود البيع.

وذكر أبو الراغب أنه تم إبرام وتفعيل عدد من عقود الشراء لمنظومات دفاعية وحلول أمنية من إنتاج المركز وشركاته مع العديد من الجهات المحلية والعالمية بقيمة حوالي 70 مليون دولار، حيث تضمنت العقود تزويد عدد من الجيوش والأجهزة الأمنية وشركات التصنيع الدفاعي بالآليات المصفحة والمدرعة التكتيكية العسكرية والأمنية والمعدات والتجهيزات المساندة لها، إضافة إلى آليات الإسعاف وأنظمة التشويش ومضادات الطائرات المسيرة، كما تضمنت العقود التزويد بمهمات ومعدات الحماية الشخصية (الخوذ والستر الواقية من الرصاص وصفائح الحماية) وبعض الأسلحة والذخائر الخفيفة ومناظير الرؤية الليلية، كما شملت العقود الموقعة خدمات الفحص والتقييم مع عدد من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط والدورات المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني ومشاريع تكنولوجيا المستقبل.

وأكد أن المركز قام وضمن خططه الاستراتيجية للتوسع في توطين الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتطورة وعلى هامش معرض سوفكس 2022 بتوقيع وتفعيل ما يزيد على 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية بهدف نقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني، الأمر الذي يعزز قدرات وإمكانيات المركز في هذه المجالات.

وذكر أبو الراغب أن بعض هذه الاتفاقيات يأتي بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات الناشئة المحلية.

وبين أن معرض سوفكس يعتبر منصة مهمة في المنطقة لتشبيك شركات الصناعات الدفاعية والأمنية فيما بينها لتبادل الخبرات والمعرفة، ويوفر المعرض فرصة تسويقية تستفيد منها الشركات العارضة، خصوصا من خلال تواجد كبار القادة وصناع القرار من المسؤولين العسكريين والأمنيين من أكثر من ٩٨ دولة حول العالم لتقوم بعرض أحدث المعدات الأمنية والدفاعية.