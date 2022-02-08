“الأردني للريادة” يستثمر بشركة “مرايتي” بقيمة 120 ألف دولار

إبراهيم المبيضين- عمّان- أعلن “الصندوق الأردني للريادة” مؤخرا عن استثماره مباشرة، وبقيمة 120 ألف دولار في شركة “مرايتي” الأردنية الناشئة، وذلك في إطار مواصلة عمله بمسار الاستثمار المباشر، ولمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.

وشركة “مرايتي” هي شركة ناشئة أردنية أسستها الريادية رموز صادق في العام 2017، وهي تشرف اليوم على منصة عربية متخصصة بتسويق وبيع منتجات الجمال والعناية الشخصية الطبيعية والخالية من المواد الضارة، وخصوصا من المنتجات الوطنية الأردنية، وتقديم الاستشارات المحكّمة للمستخدم في مجال التجميل والعناية بالبشرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم، أن استثمار الصندوق في شركة “مرايتي” يأتي لإيمان الصندوق بالرياديين الأردنيين وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص جديدة للتطوير والتوسع، وبالتالي المساهمة في دعم نشاط ريادة الأعمال المحلية، والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

وقال القاسم إن هذا الاستثمار يأتي ضمن مبادرة “مستقبل مبتكر” لدعم مسيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي كافحت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في الأردن، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي؛ إذ تم تخصيص مبلغ 7.5 مليون دولار أميركي لمساعدة هذه الشركات في تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.

وبين أنه و”خلال جائحة فيروس كورونا، واجهت الكثير من الشركات الأردنية تحدّيات كبيرة صعّبت عليها الاستمرار أو بطّأت من تطور مسيرتها، وهنا جاء دور الصندوق في فتح الباب لدعمها بهدف مواصلة أعمالها من جهة، والازدهار والتطور من جهة أخرى”.

من جانبها، قالت المؤسسة لشركة “مرايتي” رموز صادق: “أنا والفريق في غاية الحماس لجعل مرايتي العلامة التجارية المفضلة لدى المستهلكين الواعين في المنطقة في نهاية هذا العام. أما عن استثمار الصندوق الأردني للريادة في شركتنا الناشئة فإنه خير دليل على ثقتهم في إبداع رواد الأعمال الأردنيين وقدرتهم على تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع واستقطاب استثمارات جديدة وجادة”.

وأكدت صادق لـ”الغد”، أن الاستثمار سيوجه في ثلاثة اتجاهات: أولها لتطوير تكنولوجيا أفضل للمنصة التي تشرف عليها الشركة، التوسع في عمليات التسويق للأسواق المجاورة، وبناء أنظمة عمل لوجستية وللمستودعات المفضلة.

وأسست رموز صادق مشروع “مرايتي” في عمان ونجحت في جعلها في طليعة العلامات التجارية الموثوقة في عالم الجمال، حيث تقدم الآن ما يزيد على 500 منتج تم اختيارها بعناية لحل مشاكل الشعر والبشرة.

وفي عام 2021 طرحت مرايتي أولى منتجاتها المصنعة محليا لصالح علامتها التجارية وقوبلت بترحيب كبير في الأسواق المحلية والإقليمية.

والصندوق الأردني للريادة هو مشروع وطني تأسس عام 2017 كشركة مساهمة خاصة، ويبلغ رأس المال الكلي له 98 مليون دولار، حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية.

ويُنفَّذ مشروع الصندوق الأردني للريادة، الذي يعدّ أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، بالتعاون مع البنك الدولي على مدار 6 أعوام؛ حيث ينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

ويتوقع البنك الدولي أن يستثمر الصندوق في 150 – 200 شركة ابتكارية محلية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر (الصناديق الاستثمارية)، ويعمل على تدريب ورفع كفاءات 825 رائد أعمال ومؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتأهيلهم للاستثمار.

ويعمل الصندوق الأردني للريادة على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية.

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