“الأردني للريادة” يقدم 7.5 مليون دينار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

عمان- أعلن الصندوق الأردني للريادة عن البدء بإعادة توزيع استراتيجي جديد يعمل على تمويل الاستثمار الغير المباشر (أموال) إلى استثمارات مباشرة ( الشركات) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الأردنية خلال هذه المحنة. وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق الأردني للريادة “ISSF” في الاستثمار وتقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة خلال مراحلها المبكرة.

قام الصندوق الأردني للريادة “ISSF” بإعادة تخصيص غير مباشر لتمويل يصل إلى 7.5 مليون دولار أمريكي في خطوتين أو أكثر بدءًا بمبلغ 3 ملايين دولار أميركي كحد أدنى ووصولاً إلى سقف بقيمة 7.5 مليون دولار أميركي كحد أعلى. يوفر هذا التمويل السيولة المالية اللازمة للشركات الناشئة التي تأثرت بالأزمة الحالية وتتطلب رأس مال عامل يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي ، و / أو دعم الشركات التي تسعى إلى زيادة رأس المال لتعديل نماذج أعمالها أو والمقترحات القيمة الخاصة بها لمعالجة تأثيرات فيروس كورونا بتقديم تمويل مالي يصل إلى مليون دولار أمريكي.

أشار ليث القاسم، الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة “ISSF”: ” وفر الصندوق الأردني للريادة التمويل التالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الأردن كاستجابة لتفشي فيروس كورونا. نظراً إلى طبيعة هذه الأزمة، فإنها مسؤولية مشتركة على جميع الأطراف وينبغي علينا التعاون والتكاتف للتجاوز على هذه المحنة معاً.”

وأضاف القاسم: “إن الاستراتيجية المؤسسية للصندوق الأردني للريادة تهدف إلى تطوير نظام بيئي ريادي مستدام يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن من خلال ضمان توفير فرص تمكن الأفراد والشركات الأردنية من التطور والازدهار من خلال زيادة السيولة المالية لتمكين الشركات من الحفاظ على منتجاتها وأسواقها ونماذجها التجارية إلى حد كبير.”

على عكس الاستثمارات المباشرة السابقة والتي قام بها الصندوق الأردني للريادة “ISSF” حتى الآن، فإن الشركات الناشئة التي تستفيد من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم لن تحتاج إلى مستثمر مبادر نظراً للسياق الحالي الذي نوقش أعلاه. ولكن يتعين على الشركات الناشئة والمؤهلة أن تحصل على تمويل من مستثمر مؤسسي، والأمر الذي لم يكن يندرج ضمن الشروط للاستثمارات المباشرة التقليدية السابقة والتي قام بها الصندوق الأردني لضمان الاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، يتم تغطية العناية الواجبة من قبل فريق الصندوق الأردني للريادة “ISSF”.

تستغرق عادةً عملية مراجعة الاستثمار المباشر بما لا يقل عن عشرة أسابيع. ولكن فإنه من المتوقع أن يتم تخفيض عملية مراجعة الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتحويل للتحويل إلى أسهم الآن إلى مدة قد تصل إلى خمس أسابيع بدءًا من يوم تقديم الطلب وموافقته وتوقيعه.

سيبدأ الصندوق الأردني للريادة باستقبال الطلبات من 10 مايو 2020، ويتم استقبال الطلبات من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني التالي: https://issfjo.com/issf-response-to-covid-19/. كما يمكن اعتماد الرابط لمعرفة المعايير والمتطلبات الأهلية للشركات المؤهلة للحصول على التمويل المالي.

يهدف الصندوق الأردني إلى توفير نظام بيئي مستدام لتمكين ريادة الأعمال في الأردن من خلال دفع عجلة الاقتصاد باستمرار وخاصة الآن لضمان تجاوز العاصفة الحالية.