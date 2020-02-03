الأردن استورد 380 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي

عمان- الغد- اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، ان اجمالي النفط العراقي الخام الذي استقبلته مصفاة البترول الاردنية خلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ 380 الف برميل، بمعدل 12 الف برميل يوميا.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان 1473 صهريجا شاركت الشهر الماضي في نقل حوالي 6ر50 الف طن من مادة النفط الخام العراقي، وتم تفريغها في موقع المصفاة / الزرقاء.

واضافت، ان استيراد نفط العراق يأتي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شباط 2019 وبموجبها يشتري الاردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبمعدل 10 آلاف برميل في اليوم.

واشارت الوزيرة، الى ان الاردن يشتري النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل سعر خام برنت الشهري يحسم منه فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات، مشيدة بالتعاون القائم مع العراق الشقيق في مجال الطاقة.

وافادت، بان الالتزام الذي نشهده في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة باستيراد النفط الخام من العراق، هو احد ثمار هذا التعاون الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات القيادتين في البلدين.