الأردن الأول عربيا بالتفكير في الهجرة بين فئة الشباب

أظهر مؤشر الباروميتر للدراسات الاجتماعية في الوطن العربي النتائج الأساسية لعشر استطلاعات رأي ممثلة لمستوى الدولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة 2021 – 2022 ،ضمن أعمال الدورة السابعة من الباروميتر العربي.

وشملت النتائج نحو 23 ألف مقابلة عبر المنطقة، وبها هامش خطأ نقطتين مئويتين في كل دولة وقالت الدراسة إنه إجمالا ُ ، يتضح من هذه النتائج أن الناس عبر المنطقة يفكرون في الهجرة كخيار متاح، لا سيما من المصاعب الاقتصادية.

وأظهرت النتائج أن أعلى النسب بالتفكير في الهجرة هي في الأردن والسودان واقلها في موريتانيا ومصر حيث بلغت النسبة 48 بالمائة ممن خضعوا للدراسة في الأردن.