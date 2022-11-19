الأردن الأول عربيا بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة

أظهر تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) للعام 2022، استمرارية ريادة الأردن في مجال الطاقة المتجددة في عام 2021 على مستوى الإقليم، إذ حل الأردن في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة مساهمة الطاقة المتجددة (بدون حساب الطاقة المائية).

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أخيرا، في جلسة حوارية حول إنجازات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن والخطط المستقبلية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (cop2 )المنعقد في شرم الشيخ.

وعقدت الجلسة بالتزامن مع إطلاق تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل للعام 2022، والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ويبين وضع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية وترتيبها من حيث الإنجازات.

وعرض مدير مديرية الطاقة المتجددة المهندس يعقوب مرار، خلال الجلسة، إنجازات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن والخطط المستقبلية.

–(بترا)