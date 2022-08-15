الأردن الثالث عربيا في إنتاج الطاقة المتجددة

بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29% من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26% خلال عام 2021، بحسب ما أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم الاثنين.

وأضاف الخرابشة في تصريح صحفي، أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيراوات ساعة في نهاية عام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة دون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.

وأوضح أن الاستطاعة توزعت بواقع 1498 ميجاوات من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 59% من إجمالي الاستطاعة المركبة و1027 ميجاوات من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور وهي تمثل حوالي 41% من إجمالي الاستطاعة المركبة.

وحول أعداد الأنظمة المركبة وفق نظامي العبور وصافي القياس، فقد بلغت حوالي 52 ألف نظام.