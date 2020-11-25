“الأردن الطبية” أداة مساعدة لتشخيص وعلاج “كورونا” بالتعاون مع “BMJ”



عمان- استجابة للتحديات والمستجدات المستمرة الناجمة عن انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة الحوسبة الصحية ومن خلال برنامجها مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية “عِلم” عن تعاون نوعي جديد مع دار النشر المرموقة “British Medical Journals BMJ” لتوفير أفضل الممارسات السريرية والمصادر التعليمية لإثراء معارف الكوادر الطبية والتمريضية في الأردن حول هذا الفيروس.

وسيوفر هذا التعاون الجديد، لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية إمكانية الوصول السهل إلى آخر وأحدث الإرشادات والأدوات القائمة على الأدلة لتشخيص “كورونا” وطرق التعامل معه والوقاية منه، وذلك بعد أن قامت BMJ بتجميع محتوياتها الإلكترونية ذات العلاقة بهذا الفيروس وتوفيرها للأطباء والممرضين وطلاب الطب وجميع العاملين في القطاع الصحي.

ستتضمن المواد التي ستوفرها “الحوسبة الصحية” على مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية “عِلم” معلومات حول أفضل الممارسات الطبية المتعلقة بدعم القرار الطبي بالاستعانة بمرجع BMJ، إضافة إلى وحدات التعلم الإلكتروني من BMJ Learning (التي تركز على تشخيص وعلاج المريض وصحة الأطباء في الخطوط الأمامية)، كما وتوفر منشورات تتناول معلومات ومقاطع فيديو للتدريب على التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، والمصابين بأمراض أخرى مصاحبة لهذا الفيروس؛ حيث تم إطلاق أداة تشخيصية لـ”كوفيد 19″ تخص المرضى، مع الأخذ بعين الاعتبار المرضى الذين يعانون من مرض أو أكثر من الأمراض المزمنة. بحيث تساعد هذه الأداة الأطباء والممرضين على معرفة الطريقة الأنسب لعلاج هذه الحالات بناءً على آخر الأبحاث وبروتوكولات العلاج العالمية وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وفي تعليقه على هذا التعاون، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، فراس كمال، عن فخره واعتزازه بالتعاون النوعي والمميز بين مكتبة الأردن الطبية “عِلم” ودار النشر المرموقة “British Medical Journals BMJ”.

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