الأردن بالمرتبة 127 عالميا بمؤشر السعادة

عمان– حل الأردن في المرتبة الـ127 بين ضمن قائمة الشعوب الأكثر سعادة، وفقا لتقرير سنوي صادر عن الأمم المتحدة.

وللمرة الرابعة على التوالي، صُنفت فنلندا على أنها أسعد مكان للعيش فيه في العالم.

ووفقا للتقرير، جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية، وتلتها كل من سويسرا وأيسلندا وهولندا.

ومجددا، حلّت نيوزيلندا، الدولة الوحيدة غير الأوروبية، ضمن الدول العشر الأوائل في القائمة، في حين تراجع مركز المملكة المتحدة من الثالث عشر إلى المركز السابع عشر.

أما البلدان “الأقل سعادة في العالم” بحسب التصنيف فتصدّرتها أفغانستان مع 2,52 نقطة، تلتها زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا وليسوتو.

وحققت الهند أسوأ مرتبة بين البلدان الكبرى في العالم، إذ حلت في المركز 139.

وكانت بيانات قد جمعت من شركة البيانات الأمريكية “جالوب Gallup” بعد أن طلب من أشخاص يعيشون في 149 دولة تقييم درجة سعادتهم.-(ا ف ب)