الأردن بالمرتبة 58 عالميًا بوفيات كورونا

عمان– توقع مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، ان المملكة وصلت الذروة الأسبوع قبل الماضي؛ وذلك استنادا لهبوط النسب الإيجابية وعدد الإصابات الأسبوعية.

وأضاف شركس، عبر التلفزيون الأردني، أن اليوم الأول من الأسبوع الجديد سجل انخفاضا في عدد الحالات ونسبة الإيجابية 15.7 %، لافتا إلى ترقب المشهد الوبائي في بقية أيام الأسبوع للتأكيد.

وشدد على التفاؤل الحذر كون الفيروس سبق ان فجئنا وحدثت انتكاسات وبائية اذا لم يلتزم المواطنين بوسائل الصحة العامة كالتباعد الجسدي.

وقال، إن الوزارة تعمد على توسيع اجراء فحوصات كورونا، إذ وصلت إلى 56 ألف، مضيفا أن أي هبوط في النسب الإيجابية تدل على مؤشرات الوصول إلى الذروة.

ونوه إلى أن الأردن حل بالمرتبة 58 عالميا على سلم وفيات الفيروس، فيما تبلغ نسبة الوفيات من الإصابات لا زالت تتراوح ما بين (1-1.3%).

وزاد، “يقلقنا عدد وفيات كورونا في الأردن، وبعض الناس تعتمد على العلاج المنزلي بغض النظر عن حالتها الصحية وهذا خطأ شائع”.

وعن تأخر نتائج الفحوصات، أكد أنه بسبب تراكم عدد كبير من الفحوصات يحدث أحيانا تأخير بالفحوصات، داعيا المخالطين إلى ضرورة العزل المنزلي قبل صدور نتائج الفحوصات.-(هلا أخبار )