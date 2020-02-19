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الأردن ثالثاً على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنتاج طاقة الرياح

منذ 13 دقيقة

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رهام زيدان

عمان- قال تقرير دولي إن الاردن جاء في المرتبة الثالثة في الشرق الاوسط وافريقيا من حيث انتاج طاقة الرياح خلال عام 2019 بعد كل من مصر والمغرب.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس العالمي للطاقة الريحية بلغ مجموع انتاج الاردن من طاقة الرياح 190 ميغاواط، فيما تصدرت مصر دول المنطقة بمجموع انتاج يبلغ 262 ميغاوات، ثم المغرب في االمرتبة الثانية بـ216 ميغاوات، فيما جاءت أثيوبيا في المركز الرابع بإنتاج 120 ميغاوات.

وأشار التقرير ذاته إلى أن دولة جنوب إفريقيا ستتصدر المشهد في المنطقة في السنوات الخمس المقبلة، بزيادة طاقتها بـ3.3 جيغاوات في أفق 2024، تليها مصر في المرتبة الثانية والمغرب في المرتبة الثالثة.

وذكر المجلس العالمي لطاقة الرياح في تقريره، أن إفريقيا والشرق الأوسط قاما بتركيب 894 ميغاوات من طاقة الرياح في عام 2019، أي بانخفاض قدره سبعة في المائة مقارنة بالمنشآت في عام 2018، والذي تم تثبيت 962 ميغاوات منه، ليتجاوز إجمالي الطاقة المثبتة في المنطقة 6 غيغاوات.

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