الأردن: دور مهم للاتحاد الأوروبي بالتصدي لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة

عمّان-الغد- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس الخميس سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع بحث التعاون والتنسيق في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وركز على المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض الصفدي الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وشدد الصفدي على أهمية بلورة جهد دولي جماعي للتعامل مع تبعات الجائحة، وقدم تعازي المملكة بضحايا الجائحة.

كما ثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله لرفد جهود المملكة في هذا السياق، مؤكدا استعداد الأردن تقديم أي إسناد يستطيعه في مواجهة الجائحة.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أهمية دور الاتحاد الأوروبي في جهود التصدي لأي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة.

وقال، إن “قرار الضم إذا نفذ فسينسف الأسس التي قامت عليها كل الجهود السلمية على مدى العقود الماضية وسيقتل حل الدولتين وسيجعل خيار الدولة الواحدة مآلاً محتوماً، ما سيضع العالم اجمع أمام واقع يكرس نظام التمييز العنصري (الآبارثيد)”.

وأكد وزير الخارجية ضرورة التحرك بفاعلية للحؤول دون ضم إسرائيل للمستوطنات وغور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وشدد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة مباشرة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خصوصاً خطوات عملية تعكس رفض أي قرار إسرائيلي بالضم وتستهدف منع اتخاذه بشكل فاعل ومؤثر.

وقال، إن دور الاتحاد الأوروبي ومواقفه أساسية ومحورية لحماية القانون الدولي ولحماية السلام خصوصاً في هذه المرحلة التي تواجه فيه كل الجهود السلمية خطر الانهيار الكامل.

وفي سياق بحث التطورات الإقليمية أكد الصفدي أهمية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وضرورة دعمها في جهودها حماية العراق ومصالحه وخدمة تطلعات الشعب العراقي الشقيق، مشددا على ضرورة إسناد العراق في عملية إعادة البناء والإعمار وحماية أمنه واستقراره وسيادته.