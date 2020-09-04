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الأردن دولة خليجية في أيلول.. وعمّان “أحمى” من الرياض ومكة والمدينة

منذ ساعة واحدة
طقس حار
مواطن يبلل رأسه بالمياه لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة -(الغد)

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عمان-الغد- بلغت درجات الحرارة اليوم الجمعة، مستويات قياسية في الأردن، إثر موجة حارة هي الأطول منذ أكثر من 100 عام.
ووصلت درجة الحرارة في عمان عصر اليوم الجمعة، إلى 43 درجة مئوية، وهو ما يجعلها أكثر بدرجة واحدة من العاصمة السعودية الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث تساوت نسب الرطوبة في هذه المناطق.
وفي العقبة والأغور الشمالية والوسطى والجنوبية وصلت درجة الحرارة إلى 50 مئوية بشكل جعل أجواء العديد من الدول الخليجية هذا اليوم مقارنة بالمناطق الأردنية معتدلة.
ورغم تسجيل دبي، الدوحة، أبو ظبي درجات حرارة بين 40- 42، إلا أنها كانت فيها الرطوبة مرتفعة جدا كونها مدن على البحر، وهو ما يجعل إحساس الحرارة فيها أعلى.

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