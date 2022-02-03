الأردن صدر أكثر من 46 ألف مركبة في 2021

كشفت الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، عن عدد السيارات التي صدرها الأردن لدول الجوار خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة لـ “هلا أخبار”، إنه تم تصدير 46198 مركبة للخارج خلال العام 2021 من المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأشارت الهيئة، إلى أن العراق والمملكة العربية السعودية، كانتا الأكثر استيراداً للمركبات من الأردن.

وأوضحت أن شهر آب الماضي، كان الأعلى بتصدير المركبات من الأردن، حيث تم تصدير 6229 مركبة من المنطقة الحرة.

وتتصدر مركبات الهايبرد “الهجينة” قائمة السيارات المصدرة من المنطقة الحرة لدول الجوار، يليها مركبات البنزين، ثم السيارات ذات المحركات الديزل، وآخرها المركبات الكهربائية، وفق الهيئة.

وصدر الأردن لدول الجوار العام الماضي، 20727 مركبة هجينة، و20202 مركبة بنزين، و10956 مركبة ديزل، و5863 مركبة كهربائية.