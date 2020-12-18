الأردن ضمن أفضل 21 دولة بعدد فحوصات كورونا لكل مليون نسمة

عمان- احتل الأردن الترتيب الثامن عشر فيما يخص مؤشر معدل حدوث الإصابة لكل مليون نسمة، بالمقارنة مع بيانات 40 دولة بالعالم.

كما احتل الأردن الترتيب التاسع عشر بمؤشر معدل الوفيات لكل مليون من السكان، وفقا للنشرة الوبائية الخاصة بوباء كورونا.

فيما احتلت المملكة الترتيب 21 بمؤشر عدد فحوصات كورونا لكل مليون من السكان أي أن الأردن يقع ضمن أفضل 21 دولة بهذا المؤشر.

وتاليا جدول بيانات معدل الإصابات والوفيات وفحوصات الـ(PCR) لكل مليون من السكان، حتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي:

جدير بالذكر أن النشرة الوبائية الخاصة بوباء كوفيد-19 بدأت لجنة التقييم الوبائي بإصدارها بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية.

وكان وزير الصحة أعلن تشكيل لجنة تقييم الوضع الوبائي في نهاية تشرين أول الماضي، برئاسة وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة.(هلا أخبار)