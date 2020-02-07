الأردن ضمن الثمانية الكبار بمنافسات “عربية الطائرة” للسيدات

الشارقة – حجز فريق “دي لا سال” الأردني للكرة الطائرة بجدارة مقعده ضمن الثمانية الكبار بعد تفوقه على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة 3-صفر، ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 شباط الحالي.

وفاز الفريق الاردني بالأشواط الثلاثة التي جاءت نتيجتها (25-19، 25- 22، 25-22)، في اللقاء الذي جمعه مع الفريق البحريني اليوم الجمعة، على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن مواجهات اليوم الرابع لبطولة الكرة الطائرة.

ومع مستهل الشوط الأول عرّف النادي الأردني نفسه بثقة كمنافس شرس في المنافسات بعد أن قدّم مع نظيره البحريني مستويات كبيرة الأمر الذي انعكس على مجريات اللقاء بشكل عام، لكن كان للحصان الأسود “دي لا سال” رأي آخر وحسم النتيجة النهائية لمصلحته بنتيجة 25-19 بعد أداء كبير.

وتجسد اداء الفريقين خلال الشوط الثاني عبر استعراضات إبداعية تميّزت بوتيرة عالية وسرعة في الإرسالات الخارقة والتصديات المحكمة تحت الشبكة حيث نجحت لاعبات دي لا سال في الفوز بنتيجة 25-22 بعد سلسلة من التعادلات وبقيت الأمور صعبة التخمين حول هوية الفائز حتى آخر دقيقة من الشوط الثالث الذي نجح خلاله الفريق الأردني بحسم النتيجة لصالحه بواقع 25 – 21 ويحلّق بنقاط اللقاء بثلاثية نظيفة.

يشار الى ان فريق “دي لاسال” الأردني لكرة الطائرة انتزع فوزا ثمينا على حساب فريق تلدرة السوري، في نفس المنافسات الاربعاء الماضي بنتيجة 3/2. –(بترا)