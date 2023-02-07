الأردن ضيف شرف في “أم الدنيا”

د. محمود أبو فروة الرجبي

مشاركة الأردن، هذه السنة، في معرض القاهرة الدولي مختلفة، وواسعة، وتدل على أننا يمكن أن ننطلق عربيًا بمزيد من الجهد، وبالتعاون مع المؤسسات الثقافية الفاعلة، وبالإرادة القائمة على إدراك أهمية الثقافة، والأدب، والفنون، ونشرها من أجل إيصال صورتنا الحقيقية لمحيطنا العربي ومن ثم العالمي.

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وهذا المعرض الذي يزوره عادة أكثر من مليوني شخص يعد من أكبر المعارض في العالم، ولهذه السنة نكهة خاصة له بالنسبة لنا كأردنيين، حيث حلت مملكتنا العزيزة ضيف شرف في المعرض، وقد تفاعلت عدد من المؤسسات المحلية مع هذا النشاط حيث شاركت وزارة الثقافة، ومؤسسة شومان، وغيرها بعدد من النشاطات.

وقد تشرفت شخصيًا بالـمشاركة في معرض القاهرة الدولي بدعوة كريمة من مؤسسة عبد الحميد شومان، وشاركت في حوارية حول أدب الطفل الأردني بمشاركة من الكاتبة الكبيرة تغريد النجار، والكاتبة الشابة آية يونس، وأدلى كل بدلوه حول أدب الطفل الأردني، حيث ركزت الكاتبة تغريد النجار على نشر كتب الأطفال الأردنية بصفتها ناشرة، وفي الوقت نفسه من رواد كتابة الطفل في الأردن، وتطرقت الكاتبة آية لـموضوع مهم وهو تناول اللاجئين في أدب الطفل الأردني.

ناقشتُ في هذه الحوارية أهم التحديات التي تواجه أدباء الأطفال الأردنيين، وخاصة العلاقة بين الأدباء والناشرين، وإشكالية الوصول إلى أفكار قريبة من عالم الطفل، وكيفية التعامل مع قاموس الطفل، وما يجب فعله لنصل إلى طريقة نتمكن من خلالها من إيصال الكتاب للأطفال بشكل مناسب من حيث السعر والجودة، ناهيك عن مشكلات الرقمية التي أبعدت الأطفال عن القراءة مؤقتًا – حسب رأيي- ويمكن من خلال تطوير التطبيقات الرقمية ومحتوياتها أن نصل إلى توسيع قاعدة الأطفال القراء، وتسهيل حصولهم على الكتب.

أعطى معرض القاهرة فرصة لعدد من الأدباء، والفنانين، والنقاد الأردنيين فرصة إيصال آرائهم للجمهور الـمصري والعربي هناك، وهذا المعرض له خصوصية مختلفة عن أي معرض آخر، ولعل التدافع الكبير لزيارته، وعدد الزوار غير المسبوق ربما في بلد عربي آخر يعطي مصر هذه الخصوصية.

ما حصل في معرض القاهرة يثبت لنا أن الكتاب ما يزال يتمتع بشعبية بين قطاعات مختلفة من الشعب، وأن حسن التنظيم، والترتيب، استمرارية العمل – هذا المعرض جاء هذه السنة بنسخته الرابعة والخمسين- يمكن أن يصنع حالة ينتظرها الناس ويزورونها.

قد يتحدث البعض عن قلة الـمبيعات، وأن حضور معارض الكتب لا ينعكس – أحيانًا – على المبيعات، وربما كان هذا صحيحا في غالب الأحيان، ولكننا نعرف أيضًا أن الناس لا تضيع وقتها هباء، وأن مجرد الاهتمام بالذهاب إلى معرض كتاب يشكل حالة جيدة وإيجابية، وربما كان سبب وجود نسبة كبيرة ممن يزورون المعرض ولا يشترون له علاقة بتكلفة الكتب العالية، أو عدم وجود عناوين تجذب بقوة، ولا نريد أن ننسى هنا أن كثيرًا من الكتب الفكرية أصبح الإنسان يستعيض عنها بقراءة مقالات مختلفة لكبار الكتاب الذين أصبحت لهم صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، ومقالات تنشر سريعًا في كل مكان، وبدلًا من انتظار كتاب لأشهر أو سنوات يمكن الحصول على خلاصة أفكار مفكر ما بثوان ومجانًا، ثم إن طبيعة أي سوق – مهما اختلفت بضاعته- أن تكون نسبة الشراء فيه أقل من نسبة الحضور، وهذه طبيعة الأشياء.

لا نستطيع رغم فرحنا بما حصل في معرض القاهرة للكتاب أن ننسى بعض المخاطر الـمحيطة بعالم نشر الكتب، فهناك شكاوى من ارتفاع تكاليف الطباعة، والشحن، والعوائق أمام سلاسة انتقال الكتب من بلد لآخر، وأحيانًا تدخل الرقيب ومنع بعض الكتب، دون النظر إلى إمكانية الحصول على أي كتاب أو مضمون مسموح أو غير مسموح من خلال الإنترنت، إضافة إلى الإشكالية الأبدية في العلاقة بين الناشر، والكاتب، وشعور الكاتب العربي – في الغالب– بالغبن، وأن الناشر يحصل على الأرباح دون أن يشاركه – أحيانًا بها- ولا نريد هنا أن نثبت أو ننفي هذه الـمعلومة، بقدر ما نريد أن تزداد المنافع التي يحصل عليها الكاتب والناشر معًا، لأن أي أرباح إضافية تعني تحسينًا في المنتج النهائي، وجودة أعلى، ومضمون أفضل.

من الجميل أن تزور أم الدنيا، وتدور في شوارعها، وتشم رائحة الثقافة والأدب العريقة في هذا البلد العربي العزيز على قلب كل عربي، وفي الـمقابل يصبح الأمر أجمل عندما يتعلق الأمر بزيارة ثقافية لها علاقة بآلاف العناوين من الكتب، ويكفي أن نعرف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب استضاف في هذه السنة نتاجات 1047 ناشرا عربيًا واجنبيًا، وأقام 500 فاعلية، وبخصوص مشاركة الأردن في البرنامج الثقافي فشمل 85 كاتباً وشاعرًا وشاعرة، وناقدًا واديبًا، تضمنت محاضرات، وندوات، وقراءات قصصية للأطفال، وأمسيات شعرية، ونقدية.

مبارك لأم الدنيا نجاح معرضها الرابع والخمسين، ومبارك للأردن مشاركتها كضيف شرف في هذه السنة، وشكرًا لوزارة الثقافة ولمؤسسة عبد الحميد شومان، ولكل من ساهم بجعل مشاركة الأردن ممكنة وناجحة في هذه الفعالية الرائعة.