“الأردن علاجك”.. مبادرة تشجع على السياحة العلاجية

معتصم الرقاد

عمان- بدأت نواة مبادرة “الأردن علاجك” بهدف تشجيع السياحة العلاجية في الأردن، وتنشيط القطاع السياحي، وخاصة في ظل أزمة وباء كورونا، لا سيما أن أهم قطاع يتمتع بالسمعة الطيبة وجودة الأداء هو القطاع الصحي الأردني.

وقال مؤسس مبادرة “الأردن علاجك” الدكتور أحمد عمر “إن المبادرة هي أداة لربط مؤسسات الصحة تحت مظلة واحدة لخدمة المريض وتحسين الخدمة وضبط الأخطاء إن حصلت في الرحلة العلاجية لأي مريض”.

وأضاف عمر “أن فكرة المبادرة هي خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي واستغلال إمكانياته القوية، وهي أيضا سبب لإيجاد فرص عمل جديدة وحقيقية لفتح مجالات بالقطاع الصحي الأردني، كما أنها جاءت لضمان التفاعل والتناغم الحقيقي بين القطاع الصحي العام والخاص، وبذلك خلق بيئة صحية متميزة ونموذج إيجابي يحتذى به ليكون تجربة ناجحة للدول الأخرى يستفاد منها”.

وبين الدكتور أحمد أن الأردن يتمتع بقطاعه الصحي الفاعل والمتمكن والبنية التحتية الجيدة، كما أن صلابة إجراءاته وتعليماته تقلل قدر الإمكان من الأخطاء الطبية.

ومقارنة مع دول أخرى، يتمتع هذا القطاع بالتكلفة الإجمالية الصحية غير المرتفعة قياسا بالخدمات المقدمة.

ويذهب الدكتور عمر أحمد الى أن هذه المبادرة تهتم بالتطوير والإنماء واستثمار الموجود وتمكينه، وتطوير المهارات والدراسات العلمية والديمومة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للشخص.

ويبين أن هنالك دراسة كاملة وشاملة لخطة مبادرة “الأردن علاجك”، لافتا الى أنها تسهم في تنمية تطوير القطاع الصحي والمحافظة على مجتمع إنساني صحيح الجسد ومكانة علمية طبية رائدة بالإنجاز والإنقاذ الصحي البشري وسبب للنمو فيه.