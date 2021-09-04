الأردن على موعد مع أولى نسمات الخريف

عمّان – الغد – تُشير أخر مخرجات النماذج العددية المُشغلة داخلياً في طقس العرب إلى ابتعاد وانحسار مُتوقع لمنخفض البحر الأحمر والمنخفض الجوي الحراري فوق الجزيرة العربية.

وبحسب نشرة موقع طقس العرب، فيُتوقع أن تتقدم كتلة هوائية معتدلة الحرارة على المنطقة، لتهب على البلاد أولى نسمات الخريف المنعشة، إذ بدأ فعلياً فصل الخريف في علم الأرصاد الجوية، حاملاً معه أجواء أكثر اعتدالاً من الأيام الماضية، ليسود طقس صيفي مُعتدل في المرتفعات الجبلية بينما يبقى الطقس حاراً في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، تنشط أحياناً وتؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتظهر النسمات الخريفية خلال ساعات الليل حيث يسود طقس مائل للبرودة خاصةً في المرتفعات الجبلية والسهول بينما يكون لطيفاً في المناطق المُنخفضة، ومع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وتشكّل للغيوم المنخفضة والضباب في الجبال العالية والسهول.

وتتصادف بداية أيلول مع بداية الخريف بحسب تقسيم الفصول في علم الأرصاد الجوية، وهي البداية غير الرسمية لفصل الخريف، والتي تم تحديدها بالاعتماد على دورة درجات الحرارة السنوية، والأنماط المناخية، أما البداية الرسمية لفصل الخريف هذا العام فستكون يوم الأربعاء، 22 أيلول/ سبتمبر 2021، وسيستمر فصل الخريف فلكياً حتى يوم الانقلاب الشتوي يوم الثلاثاء في 21 كانون أول/ ديسمبر 2021، حيث تعتمد بداية فصل الصيف الرسمية على موقع الأرض فلكياً بالنسبة للشمس.