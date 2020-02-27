الأردن على موعد مع منخفض جوي السبت

عمان – الغد- قال موقع طقس العرب، انه لا يزال مرتفع جوي يتمركز فوق العديد من المناطق الأوروبية جالباً الدفء والاستقرار إلى تلك المناطق، وعلى إثر ذلك تندفع كتلة هوائية باردة جديدة حول هذا المرتفع الجوي صوب الأراضي التركية مباشرة وثم نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام

ولادة منخفض جوي جديد يوم السبت وجبهة هوائية باردة تعبر مساءً وليلاً

ونتيجة توافر العديد من الظروف المناسبة الأخرى، من المتوقع أن ينشأ منخفض جوي من الدرجة الثانية وفقا لتصنيف طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية، بمشيئة الله، سيتمركز إلى الشمال الشرقي من جزيرة قبرص وذلك مساء السبت حيث تعبر المنطقة جبهة هوائية باردة تابعة لهذا النظام الجوي، ويكون تأثيرها واضحاً وقوياً فوق غرب سورية ولبنان، وأقل من ذلك فوق المملكة

وستعمل هذه الجبهة على انتظام الهطول المطري في شمال ووسط المملكة بمشيئة الله، مع ساعات ليل السبت/الأحد الأولى، وثم صوب المرتفعات الجبلية الجنوبية، وستكون،

وستعمل هذه الجبهة على انتظام الهطول المطري في شمال ووسط المملكة بمشيئة االله، مع ساعات ليل السبت/الأحد الأولى، وثم صوب المرتفعات الجبلية الجنوبية، وستكون،هذه الأمطار غزيرة لفترات وجيزة ومرفقة بالعواصف الرعدية والبرد.

أحوال جوية غير مستقرة صباح السبت، نتيجة تلاقي الكتلة الهوائية الباردة مع هواء أكثر دفئا فوق المنطقة

نعود للحديث عن ساعات صباح السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة بأجواء يوم الجمعة اللطيفة، وتتكاثر السحب الركامية فوق العديد من المناطق، لا سيماً الشمالية والوسطى، حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة االله، لكن لفترات وجيزة، وتنشط تدريجيا الرياح مع ساعات النهار وتستمر الأجواء الباردةً والغائمة جزئيا.

تراجع الفعالية الجوية نهار الأحد مع استمرار هبوب رياح نشطة

ويتحرك هذا المنخفض الجوي سريعا نحو الشرق باتجاه شمال العراق، حيث تتراجع الفعالية الجوية سريعا مع ساعات فجر وصباح الأحد، لكن مع أجواء باردة واستمرار هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتنتهي الفعالية الجوية تماما ً مساء ً ويتشكل الضباب ليلا فوق العديد من المناطق.