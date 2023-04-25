الأردن على موعد مع منخفض جوي وأمطار وتراجع ملموس على درجات الحرارة

تُشير آخر مُخرجات النماذج العددية في مركز طقس العرب توقعات ببقاء درجات الحرارة قريبة من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام في الأردن حتى الجمعة القادم، بحيث يكون الطقس معتدل الحرارة بوجهٍ عام في أغلب المناطق. و تُشير ذات المُخرجات إلى توقعات بتأثر المملكة اعتباراً من مساء الجمعة بكُتلة هوائية باردة نسبياً تنخفض على إثرها درجات الحرارة لتكون أبرد من مُعتدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس وتكون بذلك حول مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس ربيعي مُعتدل بوجهٍ عام وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط ساعات ما بعد الظهر والعصر وتعمل على إثارة الأتربة و الغبار في المناطق الصحراوية

وخلال ساعات الليل يسود طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق بإذن الله و بخاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية

كُتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة اعتباراً من مساء الجمعة

وبحسب آخر القراءات الجوية في مركز طقس العرب يتوقع أن تقترب كتلة هوائية باردة نسبياً من أجواء المملكة نهار الجمعة، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتُصبح أقل بقليل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس مُعتدل الحرارة في أغلب المناطق مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة مع احتمال هطول زخات محلية من الأمطار خاصة في أقصى شمال المملكة

و تكون الرياح شمالية غربية تنشط تدريجياً أثناء النهار مع هبات قوية أحياناً، تُثير الأتربة و الغبار في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق المملكة

ومع ساعات مساء و ليلة الجمعة/السبت، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً و رطبة، لذا يطرأ انخفاض بصورة ملموسة على درجات الحرارة ويتحول الطقس ليُصبح بارداً في مُعظم المناطق مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية وظهور السحب المُنخفضة وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق و بخاصة شمال المملكة

تزايد تأثر المملكة بالكُتلة الهوائية الباردة نسبياً السبت والأحد

ويُتوقع بمشيئة الله أن يتزايد تأثير الكُتلة الهوائية الباردة نسبياً على المملكة السبت والأحد 29 و 30 نيسان/أبريل 2023 بحيث يطرأ انخفاض آخر و ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم المُنخفضة وتوجد احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق و خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. طقس العرب