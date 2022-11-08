الأردن على موعد مع 300 حفل زفاف في يوم واحد

يشهد الأردن أكثر من 300 حفل زفاف متزامنين، لاستغلال التاريخ المميز ليوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكشفت نقيب أصحاب صالات الأفراح في الأردن، مأمون المناصير، عن إقامة أكثر من 300 حفل زفاف في القاعات يوم 11/11/2022 في مختلف محافظات المملكة.

%12 ارتفاع حالات الزواج في 2021

وقال “المناصير”، في تصريحات صحفية، إن الحجوزات ارتفعت بشكل غير مسبوق في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ نظرًا للتاريخ المميز لذلك اليوم.

وبحسب “المناصير”، وصلت الزيادة في نسبة الحجوزات إلى 30%، فيما احتلت العاصمة عمّان المرتبة الأولى في عدد الحجوزات، ثم الزرقاء وإربد وعجلون وجرش وأخيرًا محافظات الجنوب.

ولا يضم هذا الإحصاء حفلات الزفاف التي ستقام في الفنادق الأردنية، وسط توقعات بارتفاع نسبة الحجوزات فيها، لاستغلال التاريخ المميز لهذا اليوم.

أرقام الزواج في الأردن

وفي مايو/ آيار الماضي، كشفت إحصائية رسمية عن زيادة حالات الزواج في الأرن لتبلغ 76003 حالات في عام 2021 ، مقارنة بـ68418 حالة في عام 2020، بزيادة نسبتها 12%.

وأظهرت الإحصائية أن نسبة زواج الفئة العمرية دون 18 عامًا انخفضت في العام 2021 بنسبة 1.2% عن العام السابق عليه، وبلغ عدد هذه العقود 8037 عقد زواج.