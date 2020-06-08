الأردن.. فحوصات كورونا ونسب الشفاء: أرقام قياسية على مستوى العالم

محمود الطراونة

عمان – سجل الأردن اليوم رقما قياسيا في عدد فحوصات الكشف عن إصابات فيروس كورونا، في خطوة قال عنها وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنها تأتي “تنفيذا لتوجيهات صحاب الجلالة بزيادة الفحوصات المخبرية”.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء اليوم، أن عدد العينات المخبرية الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا “بلغ لهذا اليوم 6650 عينة في رقم قياسي خاصة مع الانفتاح ومتابعة الحالات”.

وأضاف أن عدد الفحوصات التراكمي منذ بدء الجائحة بلغ 228 ألفا و778 فصحا، مؤكدا أنه “عندما يقاس عدد الفحوصات لكل مليون نسمة، كما يقاس عالميا، فإن الأردن يعد من الدول عالية الفحوصات”.

وبعد تسجيل 20 حالة شفاء لهذا اليوم (الاثنين) بلغ المجموع التراكمي الكلي لعدد حالات الشفاء 627 حالة، من أصل 831 حالة جرى تسجيلها منذ بدء الجائحة، بحسب الوزير جابر الذي أكد أن حالات الشفاء في الأردن هي من أعلى النسب في العالم.

وقال د.جابر “أريد أن أؤكد على الجميع بأن الجائحة لم تنتهي، وبأن الخطر موجود، لذلك علينا جميعا الالتزام، وعلينا الانتباه لمن نخالط، والابتعاد عن التجمعات، لأنها تحمل خطرا كبيرا”.

وكان الوزير أعلن عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لهذا اليوم، 11 منها لقادمين من الباكستان، و6 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، و6 لمخالطي أحد المصابين في عمان، والذي أعلن عنه أمس، وهو طبيب أسنان في منطقة ماركا الجنوبية شرقي العاصمة.