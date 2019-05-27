الأردن في المرتبة الثانية في استضافة المؤتمرات والاجتماعات لعام 2018

عمان- الغد- حازت الأردن رسمياً و بكل فخر على المرتبة الثانية ضمن دول الشرق الأوسط من حيث عدد المؤتمرات و الاجتماعات المنعقدة لعام 2018 حسب تصنيفات الجمعية الدولية للاجتماعات و المؤتمرات (ICCA).

ويأتي هذا النجاح كنتيجة مباشرة لعدد من القرارات الهامة التي اتخذتها هيئة تنشيط السياحة لدعم قطاع المؤتمرات، فقد أسست هيئة تنشيط السياحة ” وحدة سياحة المؤتمرات ” بالتعاون مع مشروع تطوير السياحة المستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي (USAID BEST) كقسم منفصل عام 2017 وذلك لجذب المؤتمرات الإقليمية و العالمية واستضافتها في الأردن، وتمثيل المملكة و قيادة عمليات التسويق عالمياً للأردن كوجهة هامة لسياحة المؤتمرات.

و وفقاً لأحدث التصنيفات التي أطلقتها الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، فقد صنّفت المملكة في المرتبة الثانية ضمن دول الشرق الأوسط مسبوقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استضافت المملكة اثنين وعشرين مؤتمراً دولياً لجمعيات عالمية، و قد بلغت نسبة الزيادة عن العام السابق ما مقداره 120%.

وتعمل “وحدة سياحة المؤتمرات” في هيئة تنشيط السياحة مع عدد كبير من الجمعيات على إعداد العطاءات لاستضافة المؤتمرات العالمية إلى الأردن و توفير الدعم لها، بالإضافة إلى تمتين العلاقات مع المختصين عالمياً ضمن هذا المجال لدفع مسيرة هذا القطاع الهام إلى الأمام.

وعلاوةً على ذلك، فقد حازت المملكة على المرتبة الرابعة في التصنيفات على مستوى الشرق الاوسط و شمال أفريقيا وذلك بحساب نسبة الأردن من مجموع المؤتمرات التي أقامتها الجمعيات الدولية خلال عام 2018. وقد شهدت العاصمة الأردنية عمّان أسرع معدل نمو لقطاع سياحة المؤتمرات ضمن مدن الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حيث انتقلت من استضافة محدودة لثلاثة موتمرات في 2014 إلى استضافة تسعة عشر موتمراً دولياً في عام 2018.

وأشار عطوفة الدكتور “عبد الرزاق عربيات” المدير العام لهيئة تنشيط السياحة قائلاً: ” إن مكانة الأردن كوجهة سياحية متميّزة لسياحة المؤتمرات العالمية تنمو و تتطور يوماً بعد يوم، وإن تصنيفاتICCA خير دليل على هذا الواقع. إن هذه هي خطوة البداية لمزيد من التقدم و النجاح.”