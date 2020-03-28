الأردن في المرتبة 77 عالميا بإصابات كورونا

أسامة أبو عجمية

عمان – أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية الصادرة للتو أن الأردن احتل المرتبة 77 عالميا على مستوى عدد الاصابات بفايروس كورونا.

ويبلغ عدد الدول التي اصابها الفايروس 202 دولة من أصل 206 دولة في العالم ،بحسب موقع “worldometer”.

وساهم انخفاض عدد الاصابات في المملكة اليوم في تراجع ترتيبها الى المرتبة 77 مقارنة مع المرتبة 70 أمس.

واتخذت الدولة إجراءات مشددة خلال الايام الماضية في خطوة تهدف الى محاصرة الفايروس.

واعلنت الحكومة انها تمر في مرحلة متقدمة في تتبع الفايروس وهي تتبع “مخالطي مخالطين المصابين”.

وبلغ عدد الاصابات في الاردن 245 إصابة موزعة بين العاصمة ومحافظة إربد.

إلى ذلك ، أظهرت الاحصاءات أن دولا في المنطقة احتلت مراتبا متقدمة منها ايران التي احتلت المرتبة السادسة وتركيا التي تسارعت فيها الاصابات الى ان احتلت المرتبة 14.

فيما أدت زيادة عدد الاصابات في الكيان الصهيوني الى تقدمها للمرتبة 19 على مستوى العالم.

وعلى مستوى العالم بلغ عدد الاصابات 644 الفا منهم 145 الفا تماثلوا للشفاء و 29 الفا فارقوا الحياة.