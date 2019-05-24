“الموجة الجهنمية” تبدأ بالانحسار غدا

عمان- الغد- قال موقع “طقس العرب”، إن تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة بلغ ذروته اليوم الجمعة، فيما تنخفض درجات الحرارة غدا السبت مُقارنة باليوم، لكنها تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

ودفعت هذه الموجة الحارة العديد من الأردنيين إلى وصفها بـ”الجهنمية”، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بالمنشورات التي تناولت هذه الموجة، حيث تقترب درجات الحرارة من الـ40.

ويكون الطقس غدا حاراً نسبياً في الجبال وعموم المنطقتين الشمالية والوسطى، في حين يستمر حاراً بشكل لافت في بقية المناطق، وتظهر السُحب المتوسطة والعالية بالأخص على أجزاء من شرق وجنوب المملكة، مع احتمالية لهطول زخات محلية خفيفة من المطر.

أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

ويوم الأحد، يطرأ انخفاضا آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بقليل، حيث تكون الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية مقارنة بالفترة الماضية، في حين تستمر حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

وتستمر السُحب المتوسطة والعالية بالظهورعلى أجزاء من شرق وجنوب المملكة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر فيها.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصرتعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

أما يوم الاثنين، فتبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء مُعتدلة عُموماً فوق المناطق الجبلية، في حين تستمر حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

وتستمر السُحب المتوسطة والعالية بالظهورعلى أجزاء من شرق وجنوب وشمال المملكة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر فيها، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتبقى درجات الحرارة يوم الثلاثاء أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء حارة عموماً في مُعظم مناطق المملكة في حين تكون مُعتدلةً مائلة إلى الحرارة قليلاً في المناطق الجبلية مُقارنة بالأيام السابقة، ويكون الطقس حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً مع ساعات ما بعد العصر.