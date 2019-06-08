عمان – الغد – أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة اليوم السبت، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السادسة التي تضم كل من كاراخستان وسيريلانكا وفلسطين.

وأقيمت القرعة في مدينة بنغالورو الهندية، بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، وأسفرت عن المجموعات التالية:

– المجموعة الأولى: الفلبين، إندونيسيا، تايلاند، كوريا الجنوبية

– المجموعة الثانية: الصين تايبيه، السابان، ماليزيا، الصين

– المجموعة الثالثة: أستراليا، هونغ كونغ، نيوزيلندا، غوام

– المجموعة الرابعة: البحرين، لبنان، الهند، العراق

– المجموعة الخامسة: السعودية، سورية، قطر، إيران

– المجموعة السادسة: الأردن، كازاخستان، سيريلانكا، فلسطين

وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد.