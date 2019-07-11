الأردن في “ويليام جونز”.. 9 مشاركات ولقبان

أيمن أبو حجلة

عمان- يعود المنتخب الوطني غدا الجمعة للمشاركة في بطولة كأس ويليام جونز السنوية التي تقام في الصين تايبيه، للمرة الأولى منذ العام 2014، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر).

وسبق للمنتخب الوطني أن خاض منافسات البطولة 9 مرات، وفاز باللقب بالمرتين، ودائما ما كان يستغل هذه البطولة، للاستعداد لمنافسات كأس آسيا.

وفيما يلي استعراض لتاريخ مشاركة المنتخب الوطني لكرة السلة في كأس ويليام جونز:

بداية خجولة

شارك المنتخب الوطني في كأس ويليام جونز للمرة الأولى العام 1987، بقيادة المدرب دينيس بافالاتوس، وضم الفريق حينها اللاعبين مراد بركات، هلال بركات، سمير مرقص، يوسف زغلول، جمال البحيري، مروان معتوق، عمار حداد، درويش فودة، خالد أبو ناموس، أمجد الطنبور، جهاد صلبيا ويتال الخص.

وحقق المنتخب الوطني انتصارين في هذه البطولة على الصين تايبيه وتايلاند، مقابل خسارتين أمام فريقين من الولايات المتحدة وألمانيا.

وشارك المنتخب في البطولة للمرة الثانية العام 1999، وحل في المركز السادس، متأثرا بغياب لاعبي فريق الجزيرة عن الفريق بسبب خلافات مع اتحاد اللعبة.

إنجاز أول

المشاركة الثالثة جاءت في العام 2007، وحينها حقق الفريق إنجازا نادرا بإحراز اللقب، بعما حقق 7 انتصارات مقابل خسارتين، بقيادة المدرب البرتغالي ماريو بالما.

في المباراة الأولى، فاز المنتخب الوطني على كازاخستان بنتيجة 63-61، وذلك بفضل سلة من أيمن دعيس قبل ثانيتين ونصف على النهاية، وكان راشيم رايت أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 25 نقطة، يليه زيد عباس (12 نقطة).

وتلقى المنتخب خسارته الأولى في البطولة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 65-71، وتصدر دعيس لائحة المسجلين برصيد 17 نقطة، يليه رايت برصيد 10 نقاط، وتناسى المنتخب هموم الخسارة، ليحقق انتصارا لافتا على الصين تايبيه بنتيجة 81-62.

واصل المنتخب انتصاراته في البطولة، بتفوقه على فريق أميركي مجمع بنتيجة 69-66 بفضل رايت الذي أحرز 20 نقطة، وبرز أيضا اسلام عباس بـ13 نقطة و8 متابعات، وسام دغلس بـ10 نقاط.

وتألق جمال المعايطة في المباراة الخامسة أمام الفلبين (74-700)، فأحرز 18 نقطة، وأضاف دعيس 15 نقطة، فيما برز اسلام عباس من الناحية الدفاعية بـ12 متابعة.

الفوز الأبرز في البطولة جاء على حساب المنتخب اللبناني بنتيجة 72-68، وأحرز موسى بشير 20 نقطة في المباراة، وأضاف رايت 19 نقطة ووسام الصوص 12 نقطة.

وحقق قائد المنتخب زيد الخص الـ”دبل دبل” في الفوز الذي أتى على قطر 91-85، بعدما سجل 14 نقطة مع 11 متابعة، في وقت تصدر فيه دغلس ترتيب المسجلين برصيد 22 نقطة، وأضاف الصوص 15 نقطة.

وضمن المنتخب الوطني إحراز اللقب بانتصاره الشاق على إيران، بفضل 6 نقاط أحرزها الخص في الدقيقة الأخيرة، علما بأن رايت أحرز 25 نقطة، وأضاف دغلس 16 نقطة مع 7 متابعات.

وخسر المنتخب لقاءه الأخير في البطولة أمام المنتخب الياباني 101-102 بعد التمديد، وحقق زيد عباس ودعيس الـ”دبل دبل” (17 نقطة و11 متابعة للأول، و13 نقطة و13 متابعة للثاني)، علما بأن رايت اختير أفضل لاعب في البطولة.

الاحتفاظ باللقب

في العام التالي، تمكن المنتخب الوطني من الاحتفاظ باللقب، بعدما حقق 6 انتصارات مقابل هزيمتين، ففاز على فريق أميركي مجمع (67-63)، وكازاخستان (61-39)، والصين تايبيه (87-73)، منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي (79-76)، وقطر 79-52، وفريق أميركي آخر (93-91 بعد التمديد شوط إضافي)، وخسر مباراتين أمام مصر (63-80) والمنتخب الأسترالي للشباب (78-84).

وضم الفريق حينها اللاعبون زيد الخص، أيمن دعيس، زيد عباس، اسلام عباس، راشيم رايت، أنفر شوابسوقة، سام دغلس، فضل النجار، وسام الصوص، موسى العوضي، محمد حمدان وجمال أبو شمالة، بقيادة المدرب بالما.

حادثة الانسحاب

في العام 2009، كان المنتخب الوطني الفريق الأفضل في البطولة، لكنه فشل في الاحتفاظ باللقب، بعدما انسحب من مباراته أمام المنتخب الإيراني، احتجاجا على تصرفات المنتخب المنافس.

في المباراة الأولى، قاز الخص المنتخب الوطني للفوز على الفلبين بنتيجة 90-59، بعدما سجل 21 نقطة إلى جانب 8 متابعات (نجح في 6 من 9 تصويبات من خارج القوس).

واستغل المنتخب افتقاد نظيره اللبناني لخدمات الثنائي مات فريجي وجاكسون فورمان، ليحقق فوزا سهلا عليه بنتيجة 73-63، بعدما أحرز زيد عباس 17 نقطة وأضاف دغلس 12، ثم اكتسح منتخب الصين تايبيه (أ) بنتيجة 11-64 (النصف الأول 61-28).

ولم يجد المنتخب الوطني صعوبة في تجاوز كوريا الجنوبية بنتيجة 83-67، وسجل رايت 21 نقطة في المباراة، وأضاف زيد عباس 15 نقطة و10 متابعات.

وبعد تحقيق 4 انتصارات متتالية، كان متوقعا أن يتفوق المنتخب الوطني على نظيره الإيراني، لكن عراكا بين زيد عباس وحامد اهدادي، واعتراض بالما على عدم طرد الأخير لعدم الأهلية، أدى لانسحاب المنتخب من اللقاء، فاعتبر خاسرا 20-0، ولم ينال نقطة الفريق الخاسر على سلم ترتيب الفرق.

تجاوز المنتخب الوطني آثار الانسحاب، ليتخطى منتخب الصين تايبيه (ب) بنتيجة 76-69، ثم خاض لقاء سهلا أمام منتخب ياباني منقوص العدد بسبب تسمم غذائي عانى منه 3 من لاعبيه قبل المباراة بيوم، ففاز المنتخب بنتيجة 93-58، وأحرز رايت 22 نقطة في 20 دقيقة فقط.

وحقق الفريق فوزا سلسا على كازاخستان بنتيجة 96-77 في اليوم الختامي، بيد أن الانسحاب أفقده نقطة على سلم الترتيب ليفقد اللقب بفارق النقاط المسجلة لصالح المنتخب الإيراني (6 انتصارات وخسارتان).

إخفاقات

توالت إخفاقات المنتخب الوطني بعد المشاركات الثلاث الناجحة، فشارك في نسخة العام 2011، وفشل في بلوغ الدور نصف النهائي.

وفاز المنتخب الوطني في المباراة الأولى على نظيره الإماراتي بنتيجة 91-72، وأحرز رايت 15 نقطة وزيد عباس 14 نقطة وعلي جمال 12 نقطة، قبل أن يحقق انتصارا ثانيا على المنتخب الماليزي بنتيجة 93-63، بفضل 21 نقطة لزبد عباس و17 لدغلس.

وقاد علي جمال المنتخب الوطتي لتخطي الفلبين 76-72 بإحرازه 17 نقطة مقابل 16 لدغلس، قبل أن يسقط الفريق في اختبار الصين تايبيه بنتيجة 75-77 رغم تحقيق زيد عباس للـ”دبل دبل” (21 نقطة و11 متابعة).

ولم تمنع النقاط الـ26 التي أحرزها رايت من تفادي الهزيمة أمام اليابان (70-87)، قبل أن يتألق دغلس بـ”تربل دبل” ويقود زملاءه للفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 85-77.

وتلقى المنتخب الوطني خسارة صعبة أمام إيران بنتيجة 67-68، ليودع المنافسات مبكرا ويتأهل لملاقاة اليابان في مباراة المركز الخامس، ويخسر بنتيجة 73-70.

وفي البطولة الرابعة والثلاثين العام 2012، قدم المننتخب الوطني أداء مخيبا، فخسر مباراته الاولى أمام الفلبين رغم جهود رايت (24 نقطة) ومحمد شاهر (13 متابعة)، وتفوق على المنتخب اللبناني بنتيجة 87-68 في مباراة حقق فيها شاهر 23 متابعة.

وتلقى المنتخب الوطني هزيمته الثانية أمام اليابان بنتيجة 83-84 في لقاء سهل تسجيل الصوص لـ23 نقطة، قبل أن يخسر من منتخب الصين تايبيه (زهونغاو) بنتيجة 63-85، وكوريا الجنوبية بنتيجة 84-105، وفريق أميركي مجمع بنتيجة 66-77، ومهرام الإيراني بنتيجة 74-87.

مرحلة انتقالية

وشهدت المشاركتان الأخيرتان مرحلة إحلال وتبديل ودخول أسماء جديدة على صفوف المنتخب الوطني، فخاض بطولة العام 2013 وخسر لقاءه الأول أمام إيران (57-64) رغم جهود المجنس جيمي باكستر (23 نقطة)، وسقط في الاختبار الثاني أمام مصر بنتيجة (89-65)، والثالث أمام الصين تايبيه أ (61-91)، والرابع أمام الصين تايبيه ب (77-86)، وهو لقاء شهد تسجيل أحمد حمارشة لـ13 نقطة، مقابل 11 نقطة لمحمد حمدان و10 نقاط لهاني الفرج.

وقاد المجنس باكستر المنتخب الوطني لتخطي المنتخب اللبناني بوجود “النمر” فادي الخطيب بنتيجة 69-67، بإحرازه 13 نقطة أضاف إليها علي جمال 11، ثم جاء الفوز الثاني على حساب اليابان (74-65)، بعدما سجل باكستر 19 نقطة مقابل 10 للصوص و9 لفضل النجار، قبل أن يخسر الفريق مباراته الأخيرة أمام فريق يمثل الولايات المتحدة بنتيجة 71-81، في مباراة تقاسم فيها الصوص ومحمود عابدين صدارة مسجلي المنتخب برصيد 15 نقطة لكل منهما.

وحل المنتخب الوطني في المركز السادس بالبطولة، بعدما حقق انتصاراين مقابل 5 هزائم.

بروز الدويري

أما المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني، فجاءت قبل 5 أعوام، وشهدت سطوع نجوم أحمد الدويري، الذي قاد الفريق للفوز بمباراته الأولى على الصين تايبيه (ب) بنتيجة 71-62، بعدما سجل 17 نقطة إلى جانب 15 متابعة، واضاف موسى العوضي وأحمد حمارشة 14 نقطة لكل منهما.

وأثمر عمل جماعي بين العوضي (14 نقطة) والصوص (13 نقطة) وشاهر (13 نقطة)، عن تحقيق المنتخب الوطني للفوز على مصر (74-61)، وكشر حمارشة عن أنيابه بتسجيله 23 نقطة في فوز المنتخب على اليابان 81-63، قبل أن يتلقى الفريق خسارته الأولى أمام فريق من المحترفين الأميركيين بنتيجة 79-86، ثم الثانية أمام الصين تايبيه (72-78)، والثالثة أمام أولسان الكوري (52-59)، رغم تسجيل الدويري 18 نقطة و15 متابعة.

وحقق المنتخب فوزا رابعا على إيران التي خاضت البطولة بالفريق الرديف بنتيجة 63-60، بعدما سجل الصوص 20 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لبلوغ الدور نصف النهائي، فخسرت مباراتين في أدوار تحديد المراكز أمام اليابان بنتيجة 64-80 (16 نقطة لشاهر)، وإيران بنتيجة 79-84 (17 نقطة للعوضي و14 نقطة و15 متابعة لشاهر)، ليحتل المركز الثامن.

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