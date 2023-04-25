الأردن قبل الأخيرة عالميا بمؤشر مدركات المناخ

عمان-الغد- شدد منتدى الإستراتيجيات الأردني على ضرورة تكاتف جهود جميع المعنيين في المملكة للعمل على زيادة وعي الناس وإدراكهم لمدى خطورة قضية التغيّر المناخي وحثهم على العمل على الحد من المخاطر عبر مختلف الوسائل كالإعلام والتعليم.

جاء ذلك بعد أن كشف التقرير التقييمي السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الأردن حصل على تصنيف “ضعيف جدا” ضمن مؤشر مدركات المناخ للعام 2022.

وجاء هذا الوصف ضمن ورقة أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني، ضمن سلسلة المعرفة قوة، بعنوان “يوم الأمم المتحدة العالمي للأرض: لنجعله يوماً يستحق الاحتفال في الأردن” وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للأرض، والذي يصادف 22 نيسان (إبريل) من كل عام.

وحصل الأردن على مرتبة “ضعيفة جداً” 108 / 109 على المستوى العالمي، وبدرجة كلية 36.2 / 100 (قبل الأخيرة عالمياً) إذ حلت بعده اليمن بالمرتبة الأخيرة على المؤشر وبدرجة كلية 30.6 / 100.

وفيما يتعلق بأداء الأردن على محاور المؤشر، بيّن المنتدى أن أداء الأردن الضعيف قد جاء انعكاساً لضعف أداءه في محاور المؤشر الثلاثة إذ جاء بالمرتبة 104 / 109 في محور التوعية والمرتبة 108 / 109 في محور الإلتزام بالعمل كما جاء بالمرتبة الأخيرة من بين 109 دولة في محور إدراك المخاطر.

وأكّد المنتدى أن قضية “تغيّر المناخ” تعتبر القضية الأكثر إلحاحاً في مواجهة البشرية اليوم.

ونظراً لتنامي تداعيات التغيّر المناخي وآثاره الممتدة عالمياً، شدد المنتدى على أن التصدي لمخاطر التغيّر المناخي يتطلب جهوداً مكثفة من كافة الحكومات في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى العمل المشترك مع القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المنتدى إلى ضرورة توعية عامة الناس بخطورة هذه القضية واتخاذهم الإجراءات الضرورية لتغيير نمط حياتهم من أجل التخفيف من آثار التغير المناخي، والتصدي لمخاطره، والتكيف معه.

كما أكّد المنتدى أن عموم الناس قادرون على إعطاء هذه القضية أولوية في العمل، ودعم السياسات التي تخفف من آثارها.

وفي الورقة، أشار المنتدى إلى التقرير التقييمي السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في آذار (مارس) عام 2023، إذ يلخص هذا التقرير أحدث المعارف حول التغير المناخي، والآثار والمخاطر الأكثر انتشاراً، وكيفية التخفيف منها والتكيّف معها.

وبحسب التقرير، بيّن المنتدى أن “التغيّر المناخي قد تسبب بآثار سلبية وخسائر وأضرار واسعة النطاق للطبيعة والناس، حيث توزّعت هذه الآثار بشكل غير متساو عبر الدول، والأقاليم، وحتى القطاعات الاقتصادية.

وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، فهي تشمل كل من الزراعة، والطاقة، والسياحة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير المنتدى إلى أنه خلال الأعوام 2010 -2020، كان معدل الوفيات البشرية الناتجة عن الفيضانات والجفاف والعواصف أعلى بما يعادل حوالي 15 مرة في المناطق الشديدة التأثّر بالتغيّر المناخي مقارنة بالمناطق الأقل تأثّراً.

وفي سياق متصل، أوضح المنتدى أن معظم استجابات التكيّف مع التغيّر المناخي مجزأة وتتبع نمطاً تدريجياً في قطاعات محددة، كما أن توزيع هذه الاستجابات يتفاوت من منطقة جغرافية إلى أخرى.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في الاستجابة لتداعيات التغيّر المناخي، إلا أن المنتدى قد أوضح أن فجوات التكيّف في القطاعات الاقتصادية والأقاليم ما تزال متفاوتة وتزداد اتساعاً، وخاصةً بين الفئات ذات الدخل المنخفض.

وأشار المنتدى إلى بعض المعلومات الصادرة عن الأمم المتحدة، إذ أكّد ضرورة المحافظة على مناخ قابل للحياة من خلال التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030، وإلى الصفر بحلول عام 2050.

كما شدد المنتدى على أهمية اتخاذ إجراءات جريئة وسريعة وواسعة النطاق من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص على حد سواء، مشيراً إلى أن الانتقال إلى عالم منخفض الكربون يتطلب أيضاً مشاركة فاعلة من المواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، أكّد المنتدى قدرة جميع الأفراد على المساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والعناية بكوكب الأرض، وذلك لاعتبارهما جزءاً من الحل من خلال تبنّيهم لخيارات أقل ضرراً على البيئة.

وبين أن معالجة قضية التغيّر المناخي تتطلب جهوداً مكثّفة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم كما تتطلب من عامة الناس بأن يدركوا بأنها قضية خطيرة، وبالتالي العمل على دعم السياسات العامة التي تحد من مخاطر التغيّر المناخي، والمبادرة بتغيير نمط حياتهم للحد من مخاطرها.

وأشار المنتدى في تقريره إلى مؤشر مدركات المناخ الصادر عن منظمة الـ”Social Progress Imperative” في عام 2022، والذي يستند إلى دراسة استقصائية لقياس انطباعات الأفراد في 109 دول، حيث يهدف إلى قياس مستوى وعي الأفراد حول التغير المناخي، والمخاطر المرتبطة به، ومدى التزامهم بالعمل نحو الحد من هذه المخاطر.

وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أن نتائج هذا المؤشر تساعد صانعي السياسات أيضاً على تركيز جهودهم نحو حشد الدعم العام لأجندة العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة لإطار عمل المؤشر، فقد بيّن المنتدى بأن مؤشر مدركات المناخ يتكوّن من 12 سؤالا يتم إدراجها ضمن ثلاثة محاور رئيسية. وهي كل من محور التوعية، ومحور إدراك المخاطر، ومحور الالتزام بالعمل.

وبالنسبة لمحور التوعية، فهو يقيس مستوى المعرفة حول قضية التغيّر المناخي، ومدى الاعتقاد بأنها ظاهرة حقيقية، ومدى تردد الأخبار حولها.

أما المحور الثاني، فيقيس محور إدراك المخاطر، والمتمثل بمدى إدراك الأفراد لمخاطر التغيّر المناخي.

وفيما يخص المحور الثالث وهو محور الالتزام بالعمل فيقيس مدى رغبة الأفراد في تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

وبحسب المنتدى فيما يتعلق بنتائج المؤشر لعام 2022، فقد كانت البرتغال الدولة الأفضل أداءً بين 109 دول، حيث حصلت على درجة كلية بلغت 68.5 / 100 تلتها في الترتيب كل من تشيلي، والمكسيك، وكوستاريكا، والبرازيل على التوالي.

أما فيما يتعلق بمختلف الدول المتقدمة، فقد أوضح المنتدى بأنها لم تحرز نتائج جيدة في المؤشر، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال تجاوز مرتبة الهند البالغة 42 / 109، لمرتبة كل من النرويج (87 / 109)، وهولندا (80 / 109)، وفنلندا (68 / 109)، وأميركا

(60 / 109). وبالنسبة لأداء الدول العربية على المؤشر، فقد كانت جميعها ضعيفة.

ورغم تصدر الإمارات من بين 13 دولة عربية شملها المؤشر، إلا أن مرتبتها ضعيفة نوعاً ما، حيث حصلت على ترتيب 78 / 109 على المستوى العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد بيّن التقرير بأن 58 % من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، أشاروا بأن شركاتهم قد “طورت” أو “بصدد تطوير” استراتيجيات تساهم في الحد من الانبعاثات والتخفيف من مخاطر التغيّر المناخي.

وفي سياق متصل، أشار المنتدى أيضاً لورقة بحثية ثانية نشرتها مؤخرا شركة ماكينزي العالمية للاستشارات في آذار (مارس) عام 2023، تحت عنوان “الاستثمار في المناخ: الاستمرار في تحقيق النمو خلال أوقات عدم اليقين”.

وبحسب المنتدى، فإن الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة قد شهدت نمواً كبيراً في تكوين رأسمالها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت فيمة الاستثمارات من 2 مليار دولار في عام 2012 إلى 271 مليار دولار في عام 2022.

وعليه، أشار المنتدى إلى أن الارتفاع في قيمة هذه الاستثمارات قد جاء نتيجةً لإطلاق المستثمرين في أسواق الأسهم الخاصة لما يزيد على 330 صندوقاً جديداً يهدف إلى تعزيز الاستدامة والأثر (البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)) منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أنه اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، اقترحت أو وضعت حوالي 140 دولة أهدافا صفرية من شأنها أن تحد مما يقارب 90 % من الانبعاثات في العالم.

كما تعهدت 111 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان وفقاً للمبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في غلاسكو (COP26) عام 2021.