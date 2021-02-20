الأردن قلق مما يجري في الصومال

عمّان-الغد- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن بالغ القلق إزاء تطورات الأحداث التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز ضرورة التهدئة وضبط النفس وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق السلمية عبر حوار سياسي يستهدف تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء النزاع لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.