الأردن لا يزال يدرس لقاح “جونسون آند جونسون” قبل إجازته

عمان- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إنّ اللقاح التابع لشركة “جونسون آند جونسون” الواقي من فيروس كورونا المستجد قيد الدراسة من قبل المؤسسة، بسبب وجود نقص في بعض الملفات.

وأوضح في تصريح لتلفزيون “المملكة” الحكومي أن الملفات المطلوبة تستدعي بعض التجارب من الشركة لتأكيد بعض الأمور، مشيراً إلى أن تلك الدراسات “تحتاج وقتا لإتمامها”.

مهيدات أعلن في 9 كانون الثاني/يناير أن “المؤسسة لديها لقاح قيد الدراسة لشركة جونسون آند جونسون”.

وتقدمت شركة أسترا زينكا “مؤخرا” بطلب للمؤسسة لدراسة لقاحها الواقي من فيروس كورونا للحصول على الإجازة “الطارئة”، مضيفاً أن “ملفات أسترازينكا الرئيسية مكتملة”.

وتحتاج عملية الإجازة “الطارئة” عالميا 15 يوما، لكن فترة استكمال الملف لا تعد من ضمن تلك الفترة، وفق تصريح سابق لمهيدات.

الأردن أجاز “الاستخدام الطارئ” للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/يناير.

وأعلن مهيدات في 9 كانون الثاني/يناير عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي “سينوفارم”، والذي وصلت شحنة منه في اليوم ذاته.

وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وقال وزير الصحة نذير عبيدات، لـ”المملكة” الخميس، إن 30 ألف شخص تلقوا لقاحا مضادا للفيروس منذ بدء البرنامج.