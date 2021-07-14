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الأردن مستعد لاستقبال جرحى حريق مستشفى ذي قار العراقي

منذ ساعتين
الأردن مستعد لاستقبال حريق مستشفى ذي قار العراقي
الأردن مستعد لاستقبال حريق مستشفى ذي قار العراقي

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عمان – الغد – ثمنت وزارة الخارجية العراقية، تضامن الأردن مع العراق الشقيق في حادث حريق مستشفى ذي قار، واستعداد المستشفيات الأردنية لاستقبال الجرحى لتلقي العلاج اللازم.
وذكر الموقع الرسمي للوزارة اليوم الأربعاء أن “وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن صفدي، أبدى خلاله استعداد مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية لاستقبال الجرحى وتقديم أية مساعدات مطلوبة”.
وأضاف الموقع أن الوزير الصفدي حمل تعازي ومواساة جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة وشعب العراق بحادثة الحريق المروع في مستشفى الحسين بذي قار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدا الوزير الصفدي تضامن حكومة وشعب المملكة مع حكومة وشعب العراق في مواجهة هذا الحادث الأليم.

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