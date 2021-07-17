الأردن مستعد لتذليل عقبات دخول العراقيين أو إقامتهم بالمملكة

عمان – الغد – بحث وزير الداخلية مازن الفرايه لدى لقائه في مكتبه اليوم السبت السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية وبعض القضايا المتعلقة بالجالية العراقية في عمان.

وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء، إن الاستمرار في مد جسور التعاون مع العراق الشقيق في المجالات كافة، يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة للحكومة بضرورة المضي قدما في ذلك إلى ابعد مدى، تحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين.

وأبدى الوزير الفرايه، كامل الاستعداد لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

من جهته، أشار السفير العراقي إلى بعض القضايا المتعلقة بالجالية العراقية في عمان، معبرا عن شكر بلاده لحجم التعاون الذي يبديه الاردن، والتسهيلات التي يقدمها للعراقيين القادمين إلى المملكة والمقيمين فيها.

وأكد ضرورة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدا بمستوى الأمن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.

وفي نهاية اللقاء ، اتفق الطرفان على الاستمرار في عملية التنسيق والتشاور حيال القضايا التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.