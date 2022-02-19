الأردن مضيف للقمة المقبلة للإعاقة: حقوق ذوي الإعاقة أولوية وطنية

نادين النمري

عمان – تؤكد مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية للإعاقة التي اختتمت أعمالها أمس، واختيار الأردن كشريك مضيف للقمة التالية التي ستعقد بعد 3 سنوات، أن قضية إحقاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الشامل لهم في المجتمع، أولوية وطنية.

وكان جلالة الملك، شارك الأسبوع الماضي في كلمة متلفزة بأعمال افتتاح القمة، مسلطا الضوء على ما أنجزه الأردن من تشريعات بهذا الشأن وآليات تنفيذها، خصوصا في مجالات التعليم ذوي الاعاقة.

وكان رئيس المجلس الاعلى حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الأمير مرعد بن رعد بن زيد أمس، أعلن في ختام فعاليات القمة، استضافة الأردن بالشراكة مع ألمانيا، للقمة التالية التي ستنعقد عام 2025 في برلين.

وشدد سموه على أن المملكة، لن تتوانى عن بذل جهودها، لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحماية حقوقهم، مؤكدا استعداد الأردن لإنجاح القمة المقبلة، بالتنسيق مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، مشيدا بحجم جهود تحقيق تطلعات ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات الممثلة لهم في العالم.

وفي هذا السياق، يقول الأمين العام للمجلس الدكتور مهند العزة، إن مشاركة جلالته في هذه القمة، وكلمته فيها، حملت رسالتين مهمتين؛ الأولى للمجتمع الدولي إذ سلط الضوء على أن الأردن برغم كل التحديات، أكانت أمنية أو اقتصادية، لكن قضية الإعاقة على مستوى الإرادة السياسية حاضرة، وكذلك على مستوى التشريع، إذ أنجز الأردن ما لم تنجزه دول، وضعها الاقليمي والاقتصادي أفضل.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية مطلع العام الحالي، افردت نصا دستوريا خاصا بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتعزيز مشاركتهم، واندماجهم في مختلف مناحي الحياة.

وكان جلالته أشار في خطابه، إلى أهمية الدمج الشامل بوصفه الخيار الاستراتيجي للنهوض بواقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يتطلب تحقيقه تضافر جهود الدول والهيئات الدولية للوصول إلى مجتمعات دامجة ومستوعبة للجميع.

أما على مستوى التطبيق، فلفت العزة الى صدور عدة استراتيجيات وتطبيقات على ارض الواقع، مثل تحويل منظومة الايواء الى منظومة دامجة، والذي بوشر بتفيذه وهو ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي والمجلس ووزارة التنمية الاجتماعية، وحاليا يجري تنفيذ التحول في مركزي الكرك والأمل.

وأشار كذلك، إلى الخطة الوطنية عن التعليم الدامج، ويجري تطبيقها حاليا على الأرض، مضيفا “بالتأكيد الجائحة وقلة الموارد، تجعل عملية التطبيق بطيئة نوعا ما لكن مقارنة الوضع التنفيذي للقوانين الأخرى، فان قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يشهد تقدما ملموسا”.

اما الرسالة الأخرى، بحسب العزة، فموجهة إلى جهات صنع القرار والجهات التنفيذية المختلفة، وتفيد بان الإعاقة أولوية وطنية، ويجب وضعها على سلم الإجراءات للجهات التنفيذية.

ولفت العزة إلى شراكة الأردن مع ألمانيا، باستضافة القمة في العام 2025، وهو أيضا مؤشر على الاهتمام واعتبار قضايا الإعاقة أولوية، بحيث سنكون شركاء أساسيين في التنظيم والدعوات ووضع البرامج.

وحضر القمة قادة دول وحكومات ومسؤوليها وممثلي منظمات أممية، ومنظمات مجتمع مدني.