الأردن: نقف مع السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ووقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية للتصدي بعزيمة وحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الأشقاء في السعودية، وآخرها العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة أحد المقيمين وثلاثة من رجال الأمن، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.